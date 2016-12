PM recebe reforço no efetivo e patrulha região central

Operação para reforçar a segurança na região central no período que o comércio funciona até às 22 horas foi realizada ontem (16) pela Polícia...

Operação para reforçar a segurança na região central no período que o comércio funciona até às 22 horas foi realizada ontem (16) pela Polícia Militar. A 2ª Companhia de Araras recebeu reforço de 28 soldados estagiários – homens e mulheres – que estão em processo de conclusão do curso aplicado em Limeira.

Os 28 soldados chegaram à tarde e foram recebidos pelo capitão da 2ª Cia da PM Helington Ilgges da Silva. O encontro aconteceu na própria sede da PM, na Vila Dona Rosa Padula Zurita, zona sul.

Em seguida, os soldados se dirigiram para o Largo da Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio, Praça Barão de Araras, Centro. No local, receberam orientações sobre a operação que se prorrogou até o fechamento total de todos os estabelecimentos comerciais.

A operação acontece depois de reivindicação feita pelos comerciantes da área central, que reclamaram da falta de segurança durante audiência pública da PM no dia 25 de outubro no auditório da Acia (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras).

Ilgges explica que os soldados estão no processo final de formação na Escola de Formação de Soldados Coronel Assumpção. No total, 59 soldados participam do curso e parte pode ser encaminhada para Araras após formação.

O policiamento na região central foi feito a pé e incluiu ruas como a Tiradentes, Julio Mesquita, 13 de Maio e as paralelas, além da Praça Barão de Araras e outras que ficam nas proximidades do Parque Municipal Fábio da Silva Prado (Lago).

Os 28 soldados trabalharam ao lado do efetivo já existente e desde o dia 7 de dezembro e o policiamento foi reforçado. Ilgges disse que no período foram registrados furtos de veículos e suspeitos de Rio Claro foram detidos pela PM por furto cometidos na região central.

Loja de suplementos é assaltada na José Bonifácio

Uma loja de suplementos para atletas localizada na Rua José Bonifácio, Centro, foi assaltada na manhã de ontem (16). A Polícia Militar atendeu a ocorrência e a Polícia Civil investiga o crime.

Dois bandidos armados teriam invadido a loja e renderam funcionários, sendo um deles o proprietário. Eles roubaram dinheiro – quantia não divulgada até o fechamento desta edição – além de cartões bancários.

Na fuga, os bandidos também roubaram um Chevrolet/Camaro e fugiram no sentido norte da zona rural do município. De acordo com a PM, a perseguição terminou na divisa de municípios com a vizinha Leme. O carro foi localizado no fim da tarde de ontem (16) na zona rural de Leme.