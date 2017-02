PM ganha reforço de sete novos soldados

Desde a última segunda-feira (13) a 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras conta com mais sete novos soldados. De acordo com o capitão...

Desde a última segunda-feira (13) a 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras conta com mais sete novos soldados. De acordo com o capitão Helington Ilgges da Silva, atualmente a corporação conta com 134 vagas e também atende a vizinha Conchal.

Ilgges explica que dos 134 policiais, 26 são encaminhados para atender todos os dias demandas da cidade vizinha. Os novos policiais – que já integram o efetivo – trabalham na Força Tática, Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) e Ronda Escolar.

O anúncio da vinda dos novos policiais ocorreu no dia 9 de fevereiro durante reunião do capitão com o tenente-coronel Cláudio Roberto Sorge, comandante do e o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

Segundo Ilgges, o efetivo atual consegue atender a demanda de Araras e considera que a cidade “está dentro da normalidade”. A PM consegue, inclusive, suprir a demanda mesmo contando com direitos como policiais em férias ou na fila da aposentadoria.

Porém, reafirma que o efetivo consegue atender a cidade, mas explica que o único problema enfrentado pela corporação atualmente se deve ao aumento de algumas funções que antes não eram de responsabilidade da PM. “Uma delas é o transporte de presos, mas ressalto que o efetivo é ideal”, finaliza.

População ainda desconhece boletim de ocorrência pela internet

Ilgges explica que alguns serviços direcionados para atender a população são desconhecidos por falta de informação ou divulgação. Um deles é o registro de boletim de ocorrência, que pode ser feito pela internet e não existe necessidade de comparecer na sede da Companhia, que fica na Vila Dona Rosa Padula Zurita, zona sul, nem na Delegacia do Município.

“Percebo que muitos cidadãos procuram a PM para registro de boletim, mas desconhece que, em alguns casos, ele pode ser feito pela internet. O serviço é oferecido pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) e inclui acidentes de trânsito sem vítimas”, explica.

Ilgges disse que a meta é orientar a população para que ela conheça o boletim eletrônico e economize tempo. “Nosso objetivo é ajudar o cidadão e o boletim pode ser feito de casa”, afirma.

Para registrar o boletim basta acessar o www.ssp.sp.gov.br e clicar na opção “Delegacia Eletrônica”. Em seguida, aparecerá no canto direito da tela do computador a opção “Selecione a Ocorrência” como registro de roubo ou furto de veículo, roubo ou furto geral, ameaça, injúria e difamação, acidente de trânsito sem vítima e desaparecimento e encontro de pessoas.