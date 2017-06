PM Ambiental encerra setor administrativo de Araras

O setor administrativo da Polícia Militar Ambiental foi transferido na última terça-feira (13) de Araras para Rio Claro. O prédio da companhia, que funcionava...

O setor administrativo da Polícia Militar Ambiental foi transferido na última terça-feira (13) de Araras para Rio Claro. O prédio da companhia, que funcionava na Avenida Maria Aparecida Muniz Michielin, Parque das Árvores, zona norte, foi desativado. Com a mudança, a cidade conta somente com o setor operacional.

A decisão partiu do governo de Geraldo Alckmin (PSDB) e encerra período de 17 anos que Araras abrigou uma companhia da PM Ambiental. Para evitar o completo encerramento das atividades na cidade, Prefeitura e Câmara Municipal fecharam parceria com o governo Alckmin, sendo mantido o operacional.

Há 20 dias, este setor da PM Ambiental funciona em uma sala do prédio da Guarda Municipal, onde também funciona a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil.

De acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, Moisés Furlan, a medida permitiu que a cidade fique com policiais militares ambientais e viaturas. O operacional trabalha com dois policiais por turno. “O patrulhamento e atendimento das ocorrências é feito em parceria com a Patrulha Rural da GM”, afirma o secretário.

Transferência encerra 17 anos de atividades

A transferência do setor administrativo que que provocou a desativação do prédio na Muniz Michielin encerra período de 17 anos que Araras abrigou a PM Ambiental. Além de atender ocorrências locais, a corporação atende também cidades vizinhas como Leme, por exemplo.

Por conta da geografia da região de Araras, que inclui o Rio Mogi Guaçu e que é considerado uma dos principais rios do Estado e do Brasil e que abriga fauna e flora significativas, a “saída” da Ambiental gerou questionamentos em diversos setores da sociedade.

No mês de abril o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) postou um vídeo na página da Prefeitura para explicar o motivo da transferência. “Segundo apuramos na Procuradoria do Estado, nenhuma unidade (polícia) pode estar localizada em prédios particulares e já vinha acontecendo e nenhuma atitude foi adotada”, explicou na época.

Durante a semana, Tribuna questionou a assessoria de comunicação da PM Ambiental sobre a saída, que respondeu que tal mudança não acontece somente em Araras, mas feita em outras cidades do Estado.

A Ambiental reforça que “Araras não ficará sem a base, mas apenas sem o administrativo” e cita também que o fechamento do setor administrativo permite a presença de mais policiais nas ruas”.

Promotoria de Rio Claro investiga possível crise

Um inquérito civil público foi instaurado em abril pelo Ministério Público de Rio Claro para apurar as condições das instalações policiais daquela cidade. A apuração ocorre porque o local deve receber o setor administrativo da Polícia Militar Ambiental, transferido de Araras a Rio Claro.

Conforme já noticiou Tribuna, a saída de parte da PM Ambiental de Araras também é alvo de uma ação civil aberta pelo promotor Gilberto Porto Camargo, de Rio Claro. Ele investiga uma possível crise na polícia, citando que outras bases da região também foram fechadas.

O promotor cita “iminente transferência da base da 7ª Cia. da Polícia Militar Ambiental, do município de Araras para Rio Claro, ocupando o mesmo prédio onde atualmente está instalado o 3° Pelotão da Polícia Militar Ambiental”, na vizinha cidade.

Ele deixa claro em seu documento que haverá aumento de policiais lotados em Rio Claro e, consequentemente, diminuição do efetivo policial lotado em Araras na área ambiental.

No mesmo documento, Camargo cita que fez “in loco” visita de inspeção na sede do prédio que receberá policiais saídos de Araras “visando constatar se o imóvel atende às condições físicas necessárias para acomodar adequadamente o novo efetivo, diante de seu aumento de 25 para 41 membros”, ou seja, deixando evidente que com a saída de Araras a Rio Claro aquela cidade terá que instalar ao menos 16 policiais a mais.

Além de disponibilizar aos órgãos de imprensa informações sobre o inquérito civil em que apura a possível crise, o promotor indicou o efetivo policial nas companhias e pelotões de várias cidades da região.

O levantamento indica que o efetivo que antes existia na companhia de Araras já não era numeroso, tendo apenas 13 policiais. Na comparação com Pirassununga, por exemplo, a cidade conta com 27 policiais e Rio Claro com 19 – dado fornecido antes do fechamento e transferência do setor administrativo de Araras.