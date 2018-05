Plano Neymar Logo no primeiro dia de trabalho na Granja Comary, Edu Gaspar citou um plano para tirar dos ombros de Neymar uma carga...

Compartilhe em suas redes sociais!

Plano Neymar

Logo no primeiro dia de trabalho na Granja Comary, Edu Gaspar citou um plano para tirar dos ombros de Neymar uma carga excessiva de responsabilidade. Dia a dia, sutilmente, esse plano tem sido posto em prática, e não envolve apenas a parte mental. Fisicamente, a seleção brasileira admite ter seu principal jogador no auge apenas no mata-mata da Copa do Mundo. O Brasil vai estrear na Copa do Mundo dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov-on-Don. A equipe terá tido até lá 27 dias de preparação e dois amistosos. A expectativa da comissão técnica é que a primeira fase do torneio sirva a Neymar como uma extensão de sua recuperação, para que ele chegue da melhor maneira possível às oitavas de final.

Classificados

Terminou na quinta-feira a fase de grupos da Libertadores, com 16 clubes classificados para as oitavas de final. O sorteio será no dia 4 de junho, na sede da Conmebol, no Paraguai. Os confrontos serão entre os times do pote 1, que ficaram em primeiro lugar em seus grupos, e os do pote 2, que ficaram na segunda colocação. Equipes que estavam no mesmo grupo podem voltar a se encarar nas oitavas, e não há restrição de clubes do mesmo país se enfrentarem. O Flamengo foi o único time brasileiro que se classificou em segundo lugar, e a chance de um duelo doméstico é de 62,5% já que dos oito possíveis adversários dos cariocas cinco são brasileiros.

Final milionária

A final da Liga dos Campeões colocará frente a frente neste sábado dois clubes que, apesar de tradicionais a nível europeu, carregam, nos últimos anos, trajetórias distintas. O Real Madrid, atual bicampeão continental, que ostenta craques como Cristiano Ronaldo e Bale, e sempre colocado entre os melhores times do mundo, diante do Liverpool, visto como um gigante quase adormecido, em busca de títulos relevantes após uma década sombria. Economicamente, entretanto, a realidade de merengues e Reds não é lá muito diferente. Embora tenha um elenco visto como menos galáctico, com atletas que ganharam fama continental justamente com esta campanha na Champions, o Liverpool gastou praticamente o mesmo valor que o Real para montar o plantel que chegou à grande decisão, € 434,5 milhões (R$ 1,85 bilhão na cotação atual) contra € 461 milhões (R$ 1,9 bilhão) do time espanhol.

Trilha da copa

A 20 dias do pontapé inicial do torneio, a Fifa lançou nesta sexta-feira a música oficial da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Composta pelo DJ Diplo, a canção é interpretada pelo ator e rapper americano Will Smith, seu compatriota Nicky Jam e a albanesa Era Istrefi. O trio vai se apresentar na cerimônia de encerramento da competição, no dia 15 de julho, no estádio Luzhniki, em Moscou. A previsão é que o clipe esteja disponível somente no dia 7 de julho.

Invasão aérea

Um drone que transportava um pacote invadiu a Granja Comary durante o treino da seleção brasileira, na última quinta-feira. O conteúdo sobrevoou o campo enquanto os jogadores realizavam a atividade comandada pelo técnico Tite, na parte da tarde. O drone transportava um pacote com uma bandeira do Brasil, uma caneta e um pedido de autógrafo de Neymar. Os objetos ficaram a poucos metros dos atletas da seleção brasileira. O drone e o pacote foram recolhidos pela segurança da Granja Comary e serão encaminhado à polícia para análise.