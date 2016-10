Plano de Resíduos Sólidos vira projeto de lei

Projeto de lei do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi lido no plenário da Câmara Municipal na noite da última segunda-feira...

Projeto de lei do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi lido no plenário da Câmara Municipal na noite da última segunda-feira (17). Se aprovado, caberá ao futuro prefeito decidir destino do lixo produzido nas residências, indústria, setor da saúde e demais estabelecimentos comerciais.

O projeto é a soma de audiências realizadas com a população e alterações propostas pelos próprios munícipes e levantamento de dados feito por uma empresa contratada pela Prefeitura – Engebrax Saneamento e Tecnologia Ambiental.

Documento com dados da empresa foi exposto na última audiência pública realizada em abril na Câmara Municipal. Na ocasião, itens como o destino do lixo domiciliar, comercial, industrial e hospitalar, além do entulho, foram apresentados.

O Plano cumpre a Lei Federal nº 12.305/2010, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e que determina que o lixo é de responsabilidade de seu gerador – seja ele pessoa física ou jurídica. A legislação determina obrigatoriedade das prefeituras para coletar e encaminhar de forma correta a destinação do lixo.

Resíduos de saúde, industriais e perigosos (óleo, por exemplo) tem tratamento específico e deverão ser alvo, em médio e longo prazo, de documentos elaborados pelos próprios geradores, que poderão adotar inclusive soluções de natureza consorciada, visando tornar mais viável a adequação à lei.

Durante apresentação do documento, os dois engenheiros da empresa que foi contratada pela Prefeitura disseram que a cidade ainda tinha débito com assuntos relacionados ao meio ambiente como necessidade da expansão da coleta de lixo seletiva e adequação – ou abertura – de um novo aterro. Atualmente, todo lixo produzido pela cidade é encaminhado para um aterro particular e que fica em Paulínia.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, Araras produz de 80 a 85 toneladas de lixo domiciliar e parte reduzida do município é atendido pela coleta seletiva. O plano apresentado prevê parcerias com a sociedade civil para avançar com o sistema.

Plano possibilita que futuro prefeito decida sobre cobrança ou não pela coleta

Um dos pontos polêmicos do Plano Municipal de Resíduos Sólidos é o destino do entulho produzido pela população. Araras é uma das únicas cidades da região, talvez do Estado, que ainda recolhe restos de materiais da construção civil e de forma gratuita.

Mesmo sistema funciona diferentemente em cidades vizinhas como Leme, por exemplo, onde cada morador fica responsável pelo entulho que produz e precisa – obrigatoriamente – contratar uma caçamba de empresa particular.

O assunto, possivelmente, não será decidido neste ano, pois o projeto de lei apenas foi lido e atualmente está na área Jurídica da Câmara Municipal. Antes de voltar para plenário para discussão e possível aprovação, precisa passar pelas comissões sendo Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Obras.

Conforme apurou Tribuna, cada comissão tem 15 dias para analisar o documento e o encaminhamento para votação tem prazo limite de 90 dias, ou seja: três meses. Neste período, o texto poderá sofrer alterações e, por isso, ainda não é possível indicar rumo que será tomado.

Porém, sobre o entulho produzido pela população, consta no documento que caberá às futuras administrações (prefeitos) a decisão sobre continuar a coletar o entulho ou obrigar a contratação de empresas de caçamba particulares.

Segundo o engenheiro dos Serviços Públicos, José Salim Chaib de Oliveira, que acompanha elaboração do documento desde o início, existirá necessidade do debate para os futuros prefeitos sobre o destino ideal para os resíduos sólidos.

De acordo com Salim, a maioria das cidades já obriga que o munícipe contrate uma empresa de caçamba, pois o custo para os cofres da Prefeitura é alto e a lei também cita da “responsabilidade de seu gerador – seja ele pessoa física ou jurídica”.

“Os custos são altos e hoje a Prefeitura disponibiliza 15 caminhões para coletar o entulho, além de funcionários e gastos com manutenção dos veículos e combustíveis. A cidade cresceu nos últimos anos e os custos para atender toda a população cresceram juntos”, disse.