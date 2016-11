Planalto não ouve a planície

O Congresso Nacional tentou aprovar projeto de anistia para os crimes de doações eleitorais não registradas – conhecidas como caixa dois. A emenda está...

O Congresso Nacional tentou aprovar projeto de anistia para os crimes de doações eleitorais não registradas – conhecidas como caixa dois. A emenda está prevista para voltar ao plenário na próxima terça-feira (29) e, se aprovada, dará imunidade a políticos que praticaram atos de corrupção e pode afetar diretamente a operação Lava-Jato.

A emenda seria votada em caráter de urgência na tarde da última quinta-feira (24), mas a pressão popular e a falta de acordo entre parlamentares contribuíram para mais um adiamento. A maioria dos deputados, nos bastidores, se declara favorável em aprovar a anistia – com exceção do PSOL e da Rede, e de alguns parlamentares que decidiram ir contra a orientação de seus partidos e votar pelo não.

A tentativa abusada – e clandestina – dos deputados chocou a sociedade, pois a nobre classe política tenta pegar carona em um projeto de lei de iniciativa popular conhecido como Dez Medidas Contra a Corrupção e tirar proveito dele – aliás, a única coisa bem feita que políticos brasileiros sabem fazer. O projeto tem mais de 2 milhões de assinaturas de brasileiros que reivindicam um sistema político mais justo, transparente e com leis mais duras para punir políticos e pessoas de toda espécie envolvidas em escândalos de corrupção.

Além da sociedade civil, o pacote anticorrupção conta com o apoio de todas as esferas da Justiça – inclusive a Procuradoria Geral da República. E a atitude desesperada dos deputados pode ser uma prova do temor que ronda o Planalto, com a aproximação da delação dos 80 empregados da construtora Odebrecht, já fechada com o Ministério Público Federal, e que pode atingir mais de 150 políticos de todos os partidos e de todos os níveis.

Esta tentativa imoral de permitir anistia a políticos e empreiteiros que estão na mira da Lava-Jato despertou a atenção não somente da Justiça, mas também da população e protestos já estão marcados para acontecer no próximo dia 4 de dezembro.

De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, se aprovada a anistia, cerca de 70% – em estimativa disponível – dos políticos apontados como beneficiários de práticas de propina se livrarão de processos contra eles.

Portanto, a operação abafa – maquinada por políticos sem índole e com culpa no cartório – é uma última tentativa de enterrar a oportunidade única e histórica em que se encontra o Brasil, que busca um avanço político para varrer a safadeza da vida pública brasileira, e que se mostra cansado dos constantes escândalos de corrupção, denúncias de formação de quadrilha, e políticos e grandes empreiteiros envolvidos com propina e lavagem de dinheiro.