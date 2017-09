Pirotecnia

Não é de hoje que os depoimentos de ouvidos nas operações e investigações da Polícia Federal viraram verdadeiros shows midiáticos, com entrevistas “pós-depoimento”...

Não é de hoje que os depoimentos de ouvidos nas operações e investigações da Polícia Federal viraram verdadeiros shows midiáticos, com entrevistas “pós-depoimento” exageradas, ou declarações – nos próprios depoimentos – impactantes propositalmente. Culpa da própria imprensa.

Ex-ministro do governo Lula, Antônio Palocci “forçou a barra” ao querer declarar que houve um “Pacto de Sangue” entre o governo do ex-presidente e a Construtora Odebrecht, num verdadeiro melodrama declaratório.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a ter o mesmo tipo de atuação teatral, e depois de duas horas e dez minutos de interrogatório, chegou a perguntar ao juiz federal Sergio Moro, que comanda os processos da Operação Lava Jato na primeira instância e que já o condenou pelo processo do triplex do Guarujá, se ele “seria julgado por um juiz imparcial” – evidentemente Moro disse que sim.

O ex-presidente chegou a afirmar que o objetivo do MPF (Ministério Público Federal) é incriminá-lo e ainda foi petulante ao questionar por que o coordenador da força tarefa, Deltan Dallagnol, estava ausente em seu depoimento.

Antes do depoimento de Lula, um corredor formado por militantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) o esperava em Curitiba. Lula chegou a encontrar lideranças do PT, no mesmo local – como a senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional da sigla e investigada noutro processo. Num verdadeiro comício, Lula interagiu com militantes e expôs sua imagem como se fosse um perseguido político no país.

Bem menos popular que Lula, o atual presidente Michel Temer (PMDB) também é outro nome que utilizou de um belo “drama” durante os últimos dias para se esquivar de acusações gravíssimas. Temer utilizou as comunicações oficiais do governo afirmando que a Procuradoria-Geral da República fechou delação com o doleiro Lucio Funaro por uma “vontade inexorável de perseguir o presidente”.

Não é a primeira vez que o presidente se vitimiza. Quando foi envolvido no escândalo de Joesley Batista, dono do grupo J&F (que gravou Temer em conversas comprometedoras no Palácio do Jaburu), o presidente resumiu-se a acusar Joesley em mais uma demonstração de que se atacado, vai contra-atacar.

Temer chegou a afirmar, em nota, que “se resguarda o direito de não tratar de ficções e invenções de quem quer que seja”, mas jamais explica, de forma convincente, a fatídica reunião com Joesley e foge de ser correlacionado ao ex-ministro de seu governo, Geddel Vieira Lima – este famoso por ter sido pego de surpresa pela Polícia Federal, que encontrou em um apartamento emprestado a ele malas com mais de R$ 51 milhões.

São quase que infinitos os discursos vitimistas da classe política – que foi visto também nas falas do senador Aécio Neves, do PSDB, gravado em outro áudio escandaloso. Mas tal postura, repetitiva, deixa cada vez mais claro que a classe política acredita tanto no anestesiamento da população, que espera que com uma mera postura melodramática acabem mesmo saindo fortalecidos após acusações tão graves.

As posturas de Aécio, Lula, Palocci e Temer – para citar só alguns – não convenceram. Antes de vitimistas, todos têm a obrigação de explicarem à população seus respectivos envolvimentos em escândalos assombrosos. Não se pode aceitar que de acusados posem de acusadores, muito menos que os que ostentam telhado de vidro resolvam atirar as pedras. Antes têm obrigação de provarem inocência ao povo, a quem deveriam prestar serviços.