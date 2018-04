“O pessimismo, depois de você se acostumar a ele, é tão agradável quanto o otimismo”. Arnold Bennett Os recentes tremores de terra em nosso...

Arnold Bennett

Os recentes tremores de terra em nosso saqueado país não só assustam o povaréu, como, e principalmente, desmentem conhecida piada segundo a qual o bom Deus livrou-nos de desgraças naturais quando criou Pindorama.

“Vocês irão ver o tipo de gente que eu destinei para povoar o país”, teria respondido o senhor dos mundos ao ser questionado sobre o motivo que O levou a livrar o Brasil de vulcões, tsunamis, terremotos de intensidade 9 na escala Richter, desastres ecológicos, e otras desgracias más.

A propósito, entre a meia dúzia de nomes que tivemos, acho Pindorama mais bonito do que Brasil. Pelos três significados que admite, um dos quais reacende em mim a chama do sentimento nativista que haverá de corroer minhas tripas após minha morte.

“Pindorama é uma designação para o local mítico dos povos tupis-guaranis, que seria uma terra livre dos males. Os arqueólogos acreditam que o mito tenha se formado na época das antigas migrações, quando os tupis-guaranis se deslocaram para o litoral brasileiro, atual região oriental da América do Sul”, leciona a Wikipédia, a mãe dos burros do século XXI.

Pin’dob orama, o espetáculo das palmeiras. Pindó-retama, lugar das palmeiras. Pindorama. Charmoso e muito mais condizente no retrato de nossas exuberâncias naturais: mar, praias, montanhas, chapadas, cerrados e montes. Amazônia e Pantanal, únicos dentre os maiores espetáculos da Terra.

Além de indiscutível musicalidade, Pindorama é um nome genuinamente caboclo, visto que foi bolado por quem vivia há séculos nestas bandas. De mais a mais, desde o dia em que Brasil foi batizado como tal, os mais variados tipos de crimes têm sido contra ele praticados, pasmem, por seus próprios cidadãos.

Pindoramense é um gentílico irretocável aos fins a que se destina; brasileiro, além do duro resgate cármico que representa, inocula certa dose de descrença mórbida ilustrada pela incompreensível rejeição de milhões de brasileiros— essa gente que nega as origens é um bom exemplo daquilo que falo.

Infelizmente, nessa altura do campeonato mudar é impossível, mas se um dia sobrar espaço para um plebiscito podem contar com meu voto: Pindorama. Seguramente nesse dia eu já terei tomado o ônibus para a casa do capeta, então é só me baixar em um desses terreiros da vida para colher meu voto: Pindorama. Saravá, zinfio.

Nas águas em que estamos a navegar, uma solução de parte do problema é dada por Alexandre, o Grande. Parafraseio-o: “Ou o Brasil muda de atitude ou de nome!”

Cá entre nós, do jeito que as coisas caminham, tenho a impressão que só mudar o nome não adianta mais. De qualquer modo não deixa de ser uma tentativa. Brasil, está mais que provado, não deu certo. A esse ponto, dos pés à cabeça continuo pessimista. O pessimismo, depois de você se acostumar a ele, é tão agradável quanto o otimismo.

Mas eu dizia que os recentes tremores de terra em nosso saqueado país não só assustam o povaréu, como, e principalmente, desmentem conhecida piada segundo a qual o bom Deus livrou-nos de desgraças naturais quando criou a terra descoberta por Cabral.

Os experts dão conta que a Terra é como criança hiperativa, não sossega um minuto. Ou seja, dá uma tremidinha aqui, um saracoteio ali, porém nada que cause sequer um arrepio na espinha dos humanos.

Dizem que os animais conseguem captar o delirium tremens de Gaia; cachorros e gatos irrequietos de uma hora para outra sinalizariam os alongamentos que Mãe-Terra faz para alertar seus inquilinos: “hei cambuta de filhos da pata, vão parar com essas agressões à minha crosta?” Respeitem-me, afinal sou aquela velha senhora que os mantêm como inquilinos sem cobrar nada”.

Vocês irão dizer que não é exatamente assim, e eu vos direi que é rigorosamente isso.

Bom dia!