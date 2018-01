Piloto de Araras comanda Batalhão da Força Aérea em Goiás

O aviador Danilo Popp Lucas, 39 anos, ascendeu no último dia 18 ao destacado posto de Comandante do 1º Batalhão de Defesa Aérea do...

O aviador Danilo Popp Lucas, 39 anos, ascendeu no último dia 18 ao destacado posto de Comandante do 1º Batalhão de Defesa Aérea do país, na Base Aérea de Anápolis/GO. A nomeação foi comemorada pelos familiares, principalmente pelos pais, Nelson Lucas e Sônia Maria Popp, além da irmã, Vanessa Popp Lucas. Há quem diga que Danilo não é ararense, já que nasceu em Limeira/SP, mas, como bem lembra a irmã, "só nasceu, pois passou a vida em Araras, até sair daqui para ingressar na carreira, na Academia da Força Aérea, em Pirassununga". Ela conta que o irmão demonstrou superação ao ingressar na FAB, em 1996, em último colocado na lista de aprovados – número 351 à época. "Quatro anos depois, formou-se em primeiro lugar e, com isso, ganhou uma viagem ao redor do mundo a bordo de navio escola da Marinha", relembra. De lá para cá, ao longo da carreira, Danilo vem construindo um currículo altamente especializado, que inclui cursos como os de instrutor de voo, líder de esquadrão de caça, segurança de voo, gerenciamento avançado de prevenção de acidentes, tráfego aéreo internacional, com estágio de comando na FAB, entre outros. O aviador já ocupou diversos cargos importantes ao longo de sua trajetória, entre eles, Líder do corpo de Cadetes da Aeronáutica, chefe de Seção de Doutrina, Material e Operações, Chefe da Seção de Prevenção de Acidentes da Aeronáutica. Voou em vários tipos de aeronaves militares, de treinamento ou caças, entre eles a AT26, F5E, F5M, entre outras. Sob seu comando, agora estarão aviadores igualmente importantes da Força Aérea Brasileira que, em 2019, deverão passar a utilizar os aguardados caças suecos Gripen, comprados pelo governo brasileiro para substituir os F5. Além do currículo repleto de qualificações, Danilo possui diversas condecorações, tais como Menção de Destaque Operacional Ouro Comgar, Medalha da Vitória, Medalha Militar de Prata, Medalha Conde de Linhares, Medalha Mérito Santos Dumont, Medalha Força Aérea Italiana, Medalha Força Aérea Chilena. De vida discreta e completamente voltada à carreira e à família, Danilo é casado com Daniele Lima Lucas, com quem tem os filhos Letícia e Davi. Ao ascender ao posto de comando do principal esquadrão de defesa aérea nacional, Danilo escolheu, como seu principal auxiliar – Chefe de Operações – outro aviador de Araras, Major Cristiano Peixoto. (Ana Maria Devides) Base aérea de Anápolis deve ser destino de modernos caças O Brasil está adquirindo 36 novas aeronaves de caça Gripen NG de múltiplo emprego. O caça sueco é um modelo supersônico monomotor projetado para missões ar-ar, ar-mar e ar-solo sob quaisquer condições meteorológicas. A versão brasileira, desenvolvida em parceria com empresas locais, contará com modernos sistemas embarcados, radar de última geração e capacidade para empregar armamentos de fabricação nacional. A previsão é que os 36 caças Gripen NG sejam entregues à Força Aérea Brasileira entre 2019 e 2024. A principal base de operações do Gripen será na Ala 2, antiga Base Aérea de Anápolis, no interior de Goiás, podendo operar a partir de pistas de pouso espalhadas em todo o País. Com 14,1 metros de comprimento e 8,6 metros de largura, o Gripen NG atinge mais de duas vezes a velocidade do som e possibilitará que os pilotos da FAB sintam até nove vezes a força da gravidade quando fizerem manobras. Pela primeira vez em 76 anos de existência, a FAB terá uma aeronave de superioridade aérea avançada de acordo com a tecnologia de seu tempo. Em termos de capacidade de combate e alcance operacional, o Gripen NG vai cumprir a mesma tarefa de quatro caças F-5M Tiger II, atualmente a principal e mais rápida aeronave militar de serviço no Brasil.