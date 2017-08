Picadas de escorpião estão dentro da média, diz Saúde

O total de notificações de casos que envolvem escorpiões neste ano em Araras está dentro da média, se comparado com 2016. A informação foi...

A Saúde informa que no ano de 2016 foram registrados oito casos e de janeiro a agosto deste ano foram cinco caso. De acordo com o diretor do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), veterinário Anderson Dellai Mathiensen, os dados mostram que os registros estão dentro da média.

Mathiensen explica que o aparecimento de escorpiões não é recorrente somente no verão, com altas temperaturas e chuvas abundantes. “Tudo depende do fator climático e o escorpião também aparece durante o inverno. Neste ano, por exemplo, há semanas com altas temperaturas e tempo seco, ambiente ideal para eles”, explica.

O veterinário fala que nas cidades o habitat natural do escorpião são as galerias das águas pluviais e restos de materiais da construção civil como madeiras e tijolos. Nas casas, eles podem ficar escondidos durante o dia em vãos e buracos e saem no período da noite.

“O escorpião é uma praga comum em quase todas as cidades e não existe veneno para ele e nem predador, exceto as galinhas. Como ele se alimenta de baratas, é muito comum encontrar nas tubulações das cidades e elas estão sendo dedetizadas pelo Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras), disse.

Em nota, o Saema informa que busca solucionar a situação. “A dedetização do Saema é realizada apenas na rede de esgoto, nossa dedetização tem o objetivo de eliminar insetos – que também são fontes de alimentação dos escorpiões. Porém, é fundamental que os munícipes ajudem mantendo quintais limpos e evitem entulhos e acúmulo de lixo”, explica.

Na região, existem duas espécies comuns de escorpião, sendo a marrom e a amarela. A primeira é encontrada fora do domicílio, principalmente em entulhos. A segunda é mais comum dentro de casa e entra pela rede de esgoto. “Temos registros em todos os bairros de Araras, mas os mais recorrentes são o Centro e Jardim Belvedere”, finaliza.

Relatos de munícipes são constantes nas redes sociais

Os dados apontam que as picadas de escorpiões estão dentro da média, mas os relatos de munícipes que encontram os peçonhentos são recorrentes na rede social Facebook. Tribuna tentou contato com alguns dos munícipes, para que estes relatem os casos, mas sem sucesso.

Pela apuração da reportagem, que foi confirmada pelo veterinário do CCZ, a região do Jardim Belvedere é a que mais tem casos neste ano. Recentemente, os alunos da Emeief Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, no Jardim Belvedere, foram transferidos para a Emei Professor Ângelo Carminatti, Jardim São Luiz, depois de um surto de escorpiões.

A escola ficou fechada durante a semana e recebeu vistoria de biólogos e outros profissionais da Prefeitura. Os escorpiões surgiram de uma rede de galeria pluvial, que passa perto da escola. Essa galeria foi dedetizada e toda a escola foi vedada.

Todas as tampas dos ralos e bueiros também foram substituídas pelas que possuem proteção (tela), além da limpeza feita em todo o terreno. Para evitar o aparecimento dos escorpiões, galinhas foram colocadas na escola, pois são as únicas predadoras natural.

A escola aguarda atualmente somente a troca da areia da área de recreação, que a Prefeitura prometeu para evitar possíveis acidentes. Enquanto isso, o banco de areia não é usado e as atividades são realizadas em outros locais.

Quem chamar em caso de acidente com escorpião?

Samu: 192

Corpo de Bombeiros: 193

Vistorias: 156 da Prefeitura

Fonte: Prefeitura de Araras