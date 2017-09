Petrobras aumenta gás de cozinha em 6,9% a partir de amanhã

Como prometido no início deste mês pela Petrobras, a empresa esta repassando a variação de preços do mercado internacional registrada em agosto deste ano...

Compartilhe em suas redes sociais!

Como prometido no início deste mês pela Petrobras, a empresa esta repassando a variação de preços do mercado internacional registrada em agosto deste ano e o preço do gás de cozinha vai subir, em média, 6,9% nas distribuidoras, a partir de hoje (26). No dia 6 de setembro, a companhia já havia feito um reajuste de até 12% para as distribuidoras no Brasil. Se a alta for integralmente repassada aos preços ao consumidor, a companhia estima que o preço do botijão pode ser reajustado, em média, em 2,6%, ou cerca de R$ 1,55 por botijão, isso se forem mantidas as margens de distribuição e de revenda e as alíquotas de tributos.

No primeiro aumento feito para as distribuidoras no inicio do mês, a Petrobras disse que não havia repassado integralmente a variação de preços do mercado internacional e que nova avaliação do comportamento deste mercado seria feita no próximo dia 21 de setembro. Este novo aumento é resultado desta avaliação.

Segundo comunicado da empresa, a decisão aplica-se exclusivamente ao GLP de consumo residencial em botijões de 13 kg e o ajuste anunciado foi aplicado sobre os preços praticados sem incidência de tributos.

“Considerando que o mercado de GLP ao longo do mês de agosto continuou mostrando-se pressionado por baixos estoques e que a proximidade do inverno no Hemisfério Norte aumenta a demanda pelo produto, o Grupo Executivo de Mercado e Preços da Petrobras decidiu por um reajuste de 6,9%, em média.”

Se for integralmente repassado aos preços ao consumidor, a companhia estima que o preço do botijão pode ser reajustado, em média, em 2,6% ou cerca de R$ 1,55 por botijão, isso se forem mantidas as margens de distribuição e de revenda e as alíquotas de tributos.

Somados os dois aumentos, se repassados integralmente ao consumidor, o gás de cozinha pode sofrer um aumento real neste mês de 4,2% (R$ 2,44) – referente ao reajuste do início do mês e mais 2,6% (R$ 1,55) referente a este segundo aumento. Este reajuste pesa no bolso do consumidor. Em Araras o valor de um botijão de gás antes do primeiro reajuste custava em média R$ 60,00, hoje – já reajustado – está custando R$ 64,80 e ficará mais caro novamente.