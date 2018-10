Pesquisa registrada no TRE-SP aponta Bonezinho com 61% dos votos válidos

Pesquisa realizada pelo Instituto Ágora Pesquisas e registrada no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) sob o número: SP-00067/2016 mostra o candidato a prefeito Mário Corrochel...

Compartilhe em suas redes sociais!

Pesquisa realizada pelo Instituto Ágora Pesquisas e registrada no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) sob o número: SP-00067/2016 mostra o candidato a prefeito Mário Corrochel Neto – Bonezinho (PTB) em 1º lugar na intenção de votos entre os eleitores ararenses na eleição suplementar que acontece neste domingo (28) na cidade. O petebista aparece com 61% dos votos válidos, em segundo lugar está o candidato apoiado pelo atual governo, Júnior Franco (DEM), com 29% dos votos válidos, seguido por Daniel Barros (PRTB) com 9% dos votos válidos. A pesquisa ouviu 807 pessoas entre os dias 20 e 21 de outubro. A margem de erro é 3, 5 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%.

Considerando a margem de erro, Bonezinho oscila entre 57% e 65% dos votos válidos, Júnior Franco oscila entre 25% e 33% dos votos válidos e Daniel Barros entre 5% e 13% dos votos válidos.

A amostragem da pesquisa por sexo e idade consultou 51% da intenção de votos entre as mulheres e 49% entre os homens. Em relação a faixa etária foram analisados os votos de eleitores entre 16 e mais 60 anos. A consulta foi feita em 59 bairros das diversas regiões da cidade e zona rural.

Os números também mostram um índice de 11% na somatória de votos brancos e nulos e 26% não responderam, quando considerados todos os votos de um universo de 97,3 mil eleitores aptos a votar na cidade, segundo a justiça eleitoral.

Percentual de candidatos na eleição suplementar 2018: