Pesquisa da Ufscar, em Araras, comprova eficácia de inseticidas biológicos

Uma pesquisa realizada em Araras comprovou que o uso de inseticidas biológicos no controle da praga Helicoverpa armigera que costuma causar perdas econômicas em diversas culturas.

Conforme o estudo, a praga, durante sua fase jovem, quando lagarta, se alimenta de mais de 60 espécies de plantas cultivadas ou não, como soja, algodão, sorgo, girassol, amendoim, feijão, tomate e pimentão, fato que pode causar prejuízos significativos aos produtores rurais no Brasil.

“Nas safras 2012/2013, esses prejuízos ficaram em torno de R$ 2 bilhões”, conta a aluna Isabella Tavares de Oliveira Silva, do curso de Biotecnologia da Ufscar (Universidade Federal de São Carlos), oferecido em Araras.

A estimativa é que a pesquisa auxilie os produtores na escolha de um bioinseticida que seja tão eficaz quanto o inseticida químico e que traga menos degradação ao ambiente. O mote do estudo foi justamente demonstrar a possibilidade do trabalho com inseticidas biológicos em vez de químicos.

Os defensivos, tanto biológicos quanto os químicos, têm como objetivo comum controlar pragas e doenças na agricultura. Basicamente o defensivo químico é um produto sintético e o defensivo biológico é proveniente de organismos vivos. O Ministério da Agricultura incentiva cada vez mais o produtor rural a utilizar os inseticidas biológicos no combate às pragas, por entender que estes são menos agressivos à saúde humana.

“A principal diferença é que os inseticidas biológicos utilizam como ingrediente ativo agentes entomopatogênicos parasitoides e até nematoides, enquanto que os químicos têm como ingrediente ativo moléculas químicas. Os bioinseticidas vêm se mostrando como uma boa alternativa para o controle desta praga, pois são seletivos e apresentam baixa toxidade ao meio ambiente – enquanto que os inseticidas químicos podem causar desequilíbrio biológico, prejudicando o homem e outros animais”, explica a estudante.

O estudo teve início em agosto de 2015 e faz parte de um projeto de Iniciação Científica apoiado pelo CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) por meio de bolsa do Pibic (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica).

O professor Ricardo Toshio Fujihara, do Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação, orientou o trabalho que avaliou a eficácia de inseticidas biológicos no controle da praga Helicoverpa armigera.

Além dos resultados eficazes, a utilização dos inseticidas biológicos também comprovou um processo infectivo mais lento e, assim, uma degradação menor ao ecossistema.