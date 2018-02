Pesquisa aponta que cesta básica de Araras está R$ 40 mais barata que há 2 anos

Apesar das sucessivas altas do gás de cozinha, gasolina e dos preços de diversos itens, o preço dos alimentos ‘básicos’ nos últimos dois anos...

Apesar das sucessivas altas do gás de cozinha, gasolina e dos preços de diversos itens, o preço dos alimentos ‘básicos’ nos últimos dois anos apresentou significativa baixa segundo pesquisa realizada em Araras.

De acordo com levantamento realizado pelo Cepe (Centro de Pesquisas Econômicas) da Uniararas a cesta básica em Araras de janeiro de 2018 custa R$ 341,27; enquanto em março de 2016 – cerca de dois anos antes – custava R$ 385,39 – uma queda de mais de R$ 40 no valor final da cesta.

Para efeito de comparação a cesta básica em São Paulo/SP na mesma época teve uma variação muito menor e praticamente se manteve estável – a variação foi de menos de R$ 5.

Apesar disso a cesta em Araras teve até alta na comparação com dezembro do ano passado e subiu, em relação ao mês de dezembro, 3,5%. O que mais ajudou na alta foi o aumento do custo da carne. Para comprar os mesmos 6 quilos de carne (quantidade considerada na cesta) que comprava em dezembro o ararense gastou R$ 5,84 a mais. Em termos percentuais o custo foi ainda maior para comprar banana e feijão. A batata, margarina, óleo de soja e o pão francês tiveram baixíssima variação de preço entre um mês e outro – sendo que o último ficou com exatamente o mesmo custo.

Segundo o relatório do Cepe/Uniararas “o valor do conjunto de bens alimentícios básicos apresentou alta, na variação entre os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, na cidade de Araras”. Ainda aponta o documento que a pesquisa realizada na cidade de São Paulo pelo Dieese (Departamento Intersindical) apontou alta de 3,50% no mês (a pesquisa nacional apontou alta em todas as 20 cidades analisadas no país).

Ainda aponta o Cepe que a análise dos preços do mês de janeiro de 2018 mostra uma tendência de alta dos preços da banana e feijão. “os preços mais altos da banana nanica refletem os maiores custos de produção da região do Vale do Ribeira/SP. Devido ao elevado volume de chuvas, além clima quente e úmido, houve a necessidade de intensificação dos tratos culturais para a prevenção do fungo da sigatoka amarela, o que inclui pulverizações e trato manual de desfolha, elevando o custo de produção”, diz o documento.

Já o preço do feijão carioca, mesmo com queda na demanda e mercado abastecido pelo grão, teve alta. “Para se ter uma ideia, das 20 capitais onde o Dieese realiza a pesquisa, houve queda mensal no preço do feijão em 19 cidades”, revela o estudo, apontando que mesmo assim o produto teve forte alta (em termos percentuais) em Araras.