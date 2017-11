Persianas levam leveza e modernidade aos ambientes

As persianas ganham cada vez mais espaço na decoração pela praticidade nos cuidados e modernidade que levam a qualquer ambiente, tudo isso aliado ao...

As persianas ganham cada vez mais espaço na decoração pela praticidade nos cuidados e modernidade que levam a qualquer ambiente, tudo isso aliado ao controle da entrada de luz sem comprometer a vista externa. Atualmente são produzidas em diversos modelos e materiais que garantem elegância com privacidade a todos os locais, de quartos às varandas.

Nesse mercado que cresce diariamente existem modelos verticais e horizontais, além de uma grande diversidade de materiais como PVC, metal ou madeira, indicados para ambientes em que pessoas alérgicas habitam por não acumularem muita poeira e serem de fácil limpeza.

Rolo

Um modelo que está em alta é o rolo devido o design que privilegia as linhas retas e simples, o que garante um resultado moderno e inovador. Com diversas opções de tecidos, permite vários níveis de escurecimento, visibilidade, luminosidade e privacidade dos ambientes.

Essa á uma excelente opção para os mais diversos projetos de interiores com total conforto térmico, visual e proteção solar superior.

Romana

Tem ainda o romano, que possui linhas retas e está na moda pelos seus módulos estruturados com perfis horizontais de sustentação, transformando o visual tradicional em um produto moderno e discreto.

Painel

Uma excelente alternativa para grandes espaços são os populares painéis, que proporcionam movimento horizontal para locais como portas em varandas, divisórias e vãos de passagem. Esta peça possibilita o fechamento de grandes vãos, deixando o ambiente extremamente charmoso. A peça é composta por folhas de tecido deslizantes que são recolhidas lateralmente de modo suave.

Alumínio

Para onde há incidência muito forte de sol na janela é indicada de alumínio, normalmente mais utilizado em empresas, mas também pode ser usado tranquilamente em residências para cobrir janelas que recebem incidência direta do sol e desta forma é possível fazer um bloqueio mais efetivo dos raios solares evitando que o ambiente fique muito aquecido.

Há uma infinidade de modelos e materiais que levam funcionalidade, praticidade e conforto à todos os ambientes, basta entrar em contato com profissionais capacitados que além de instalarem adequadamente as persianas auxiliam na escolha de acordo com a necessidade de cada cliente.

