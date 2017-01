Perseguição na Via Anhangüera: rapaz é detido em Leme após roubar quatro praças de pedágio na região

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na noite do último sábado (21) após roubar quatro praças de pedágios localizadas em duas...

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na noite do último sábado (21) após roubar quatro praças de pedágios localizadas em duas rodovias da região. Segundo a Polícia Civil, ele teria confessado os crimes e foi detido depois de perseguição em Leme.

O boletim de ocorrências foi registrado na Delegacia de Leme e consta que o suspeito, de 20 anos, reside em Indaiatuba e para cometer os assaltos usou o simulacro de uma pistola semiautomática e dirigiu um carro GM/Astra, que também é objeto de roubo registrado em Indaiatuba.

O primeiro assalto foi contra uma praça de pedágio localizada na Rodovia Santos Dumont (SP-075), no município de Indaiatuba. Ele rendeu a funcionária de um guichê que pertence à Concessionária AB-Colinas, responsável pela administração da rodovia.

Depois, acessou a Rodovia Anhangüera (SP-330) e seguiu por alguns quilômetros até assaltar outra praça de pedágio, localizada em Nova Odessa. Ele rendeu a funcionária de um guichê e que pertence a uma outra concessionária – CCR/AutoBan.

A ação do bandido continuou pela mesma rodovia e o próximo alvo foi a praça de pedágio localizada em Limeira. Ele também rendeu uma funcionária da mesma concessionária e fugiu. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) foi comunicada minutos depois.

O assaltante seguiu pela Anhangüera e roubou também o pedágio de Leme, onde rendeu duas funcionárias da Concessionária Arteris/Intervias. No local foram roubados dois guichês.

Depois deste assalto, a PM Rodoviária iniciou a perseguição e ao perceber a ação dos policiais, o assaltante dirigiu pela contramão pela Anhangüera na altura do quilômetro 214 e atravessou o canteiro central. Em seguida, seguiu pela via e acessou a principal entrada de Leme – a 188.

Além da PM Rodoviária, a perseguição exigiu também mobilização da Polícia Militar e da Guarda Civil de Leme. O bandido perdeu o controle da direção do veículo, subiu uma rotatória e capotou o veículo.

Segundo o boletim de ocorrência, ele ainda tentou fugir a pé dos policiais, mas foi detido em flagrante. Na Delegacia de Leme, teria confessado os crimes e foi detido e levado para a cadeia de Pirassununga. Os pertences usados durante os assaltos foram apreendidos, inclusive uma peruca, telefones celulares e a arma simulacro.

Todo o dinheiro roubado dos guichês foi recuperado, mas as três concessionárias de rodovias não informaram o valor exato. A Arteris/Intervias vai encaminhar para a Polícia Civil de Leme imagens do sistema de monitoramento com câmeras para ajudar na investigação.