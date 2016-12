Permanece dúvida sobre elegibilidade de quem causa novas eleições

Os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) já estimam que cidades em que os candidatos mais votados perderam seus recursos justamente por estarem...

Os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) já estimam que cidades em que os candidatos mais votados perderam seus recursos justamente por estarem condenados, em 2008, por condutas previstas no art. 1º, inciso I, “d” da Lei Complementar nº 64/90 (Lei da Ficha Limpa) estão elegíveis desde 5 de outubro.

Por isso iniciou-se uma discussão, a pedido da ministra Luciana Lóssio, para que ficasse definido que quem disputou as eleições desse ano, com recursos sobre esses casos, pudesse disputar novas eleições marcadas para essas cidades.

Outros ministros, contudo, insistiram que a discussão não era adequada para esse momento. O ministro Gilmar Mendes chegou a se irritar com a hipótese de se proibir quem entrou com recursos nesse caso de disputar eleições suplementares, que seriam feitas justamente para se decidir os novos prefeitos das 90 cidades em que esses recursos estavam pendentes.

Na decisão monocrática sobre o caso de Pedrinho, publicada nesta segunda-feira (19), Herman Benjamin cita que “o indeferimento do registro de candidatura do Recorrente não obstará sua ulterior participação na eleição suplementar, somado ao término do prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso de poder nas eleições de 2008”. Mas ainda assim “tal fato não justifica o deferimento de seu registro”. Conforme Benjamin, “revela-se perfeitamente possível que sobrevenham novas hipóteses de inelegibilidade ou o não preenchimento de condições de elegibilidade que inviabilizem a candidatura do Recorrente quando da formalização de seu registro no pleito suplementar”.

Apesar de não existir norma explícita sobre a possibilidade de quem deu causa à anulação de uma eleição possa ou não concorrer num novo pleito, houve entendimento do então ministro Arnaldo Versiani, que em 2010 integrava o TSE, de que quem deu causa à anulação de uma eleição não poderia concorrer na eleição suplementar.

Essa tese já foi refutada pelo advogado José Luiz Corte, que cuida do caso de Pedrinho. Corte explicou há alguns meses que é fato que os tribunais entendem que quem deu causa às novas eleições não poderia participar, mas isso ocorre quando quem deu causa às novas eleições devido a algum ilícito. “Se ele tivesse sido cassado, por algum motivo, por exemplo, ele não poderia concorrer numa nova eleição”, explicou corte há algumas semanas à Tribuna, reforçando que no atual cenário, em sua concepção, Pedrinho concorreria normalmente, se uma eleição fosse marcada de forma suplementar.