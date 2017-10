Perfume do Brasil

“As árvores são poemas que a terra escreve para o céu. Nós as derrubamos e as transformamos em papel para registrar todo nosso vazio”....

Compartilhe em suas redes sociais!

“As árvores são poemas que a terra escreve para o céu. Nós as derrubamos e as transformamos em papel para registrar todo nosso vazio”. (Gibran Khalil Gibran)

“Venha ver uma coisa”, convida-me Raquel.

Aceno aceito, dirigimo-nos até a rua paralela à de nossa casa. Para ser mais preciso, até a calçada sobre a qual seu amor incondicional por plantas fincou, logo que mudamos para cá, duas mudas de pau-ferro e duas de pau-brasil.

Aquelas mudas que, de tão mirradas que eram, davam a impressão de que não iriam vingar, tornaram-se belos espécimes adultos; hoje não só escoram os ventos que vêm do oeste/noroeste, mas, e principalmente, fazem sombra na rua e atraem uma passarinhada cujo canto, suponho, chama a atenção até mesmo dos insensíveis.

Abro um parêntese. Um dos integrantes do quarteto, um pau-ferro, sobreviveu a uma fancaria praticada há alguns anos pelo poder público.

Uma poda tão desnecessária quão desastrosa, porquanto feita sem qualquer critério técnico pelo esquadrão da motosserra da secretaria municipal que cuida do assunto, alterou sobremaneira o sistema de defesa da árvore, especialmente no que diz respeito a chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes.

Malgrado a mutilação sem causa, a árvore teima em retribuir com benefícios à monstruosa tentativa de, digamos, caesalpinicídio. Fecho o parêntese.

“Está sentindo o perfume?” Emenda: “Sabe de onde vem?” Dois passos, nec plus ultra, são suficientes para que minhas narinas filtrem um perfume delicioso, cujo odor eu nunca, jamais e em tempo algum havia sentido em minha vida. Arrisco: “Vem da flor do ora-pro-nobis”. Se estivéssemos jogando Batalha Naval ela teria dito: “Água”.

A pergunta não deixa de ser um jogo. Ou provocação, sei lá. Sou um sujeito desligado e ela sabe muito bem disso.

E como muitíssimo bem o sabe, aponta um dos pés de pau-brasil em exuberante florada. Seguro um cacho de flores, levo ao nariz e confirmo a nobreza da essência que ele libera.

De volta à realidade miúda do meu cotidiano fico a pensar, como dizem os italianos, um saco de coisas.

Inicio por perguntar onde estão nossos perfumistas que até hoje não se deram conta da fragrância emanada pela árvore cujo nome é a matriz da qual provém o pomposo nome de nossa terra. Alquimistas, mãos à obra. Água de cheiro pau-brasil, o perfume símbolo da terra fértil de Pindorama, por que não?

“Nossa, que cheiro gostoso”. “Perfume do Brasil”. Diálogos não abusivos à parte, um jeitinho bem brasileiro de mandar às favas o fedor que a podridão de nossas instituições espalha, de uns anos até essa sexta-feira 13 descamada por mais um feriado prologando, nos céus de nossa pátria amada, idolatrada, salve, salve.

No saco de coisas também me pergunto por que a sorte segura a barra de muita gente que não gosta de árvores. Sim, uns gostam dos olhos, outros da ramela. No entanto, a multiplicidade de opiniões, resumida em antiga sacada publicitária — o que seria do azul se todos gostassem do amarelo? Lembram-se? —, não autoriza ninguém, absolutamente ninguém, sequer pensar em arrancar uma muda indefesa ou jogar veneno aos pés de um tronco qualquer.

A propósito do tema “mentalidades mal aterradas”, lembro-me de um caso acontecido nos anos 1960 em uma conhecida província interiorana.

O prefeito, sujeito simples mas de boas idéias na cabeça, resolveu arborizar a cidade. Seus adversários, assim como os demais inimigos da medida, apelidaram-no de Zé Arvinha. O deboche o deprimiu sinceramente. Como naquela época por suposto ainda não existia oxalato de escitalopram, ele foi vencido pela gozação dos seres humanos desprovidos de alma. Abandonou o projeto e foi cuidar de sua fazendola.

As árvores são poemas que a terra escreve para o céu. Nós as derrubamos e as transformamos em papel para registrar todo nosso vazio.

Enquanto isso, naquele planeta chamado Terra, habitado por 80% de seres humanos sem alma…

Bom dia!