Performático e ousado: ele é Waire Carneiro

Só quem teve a oportunidade de ver este artista no palco é capaz de entender a dimensão de um talento de verdade. De corpo esguio, olhar marcante e com uma presença de cena brilhante, Waire Carneiro encarna em cada música que interpreta – com a voz e a alma – um artista completo.

Capaz de sacudir e emocionar o público, o cantor ararense de 43 anos, descobriu sua verdadeira vocação há 30 anos e desde 2003 exerce-a profissionalmente. Deixando a profissão de operador de máquinas para brilhar nos palcos.

“Tudo começou em 1988, quando morava num sítio próximo da cidade, onde boa parte do tempo ocioso, eu cantava junto aos discos da icônica banda inglesa dos anos 80 “The Smiths”, nos quais os amigos do meu irmão mais velho trazia para ouvirmos. Em 2003, após quase oito anos trabalhando como operador de máquinas numa multinacional de alimentos, resolvi assumir a música como minha empresa e consequentemente, como meio de vida”, relembrou.

Seu trabalho é composto por uma mistura de gêneros marcantes da música nacional e internacional, com destaque para suas interpretações das músicas de Ney Matogrosso e que já lhe renderam elogios do próprio artista. O resultado é um show de qualidade memorável para quem está na plateia .

Tudo isso é resultado do comprometimento e paixão de Waire pela carreira. “Primeiramente acho que todo artista tem duas vidas, dentro e fora dos palcos. Durante o show, sempre me vejo diante de uma responsabilidade, me cobrando muito por sinal, atento a cada acorde do violão, se vou desafinar em tal parte de determinada música etc. Interpretar não é o difícil, difícil é saber se está agradando, ou não ao público presente e isso se confirma pelos aplausos finais. Sou considerado autodidata e nunca tive aulas regulares de técnica vocal e fico um pouco sem jeito quando me solicitam aulas de técnica vocal, mesmo por que nem eu sei o que estou fazendo. Você deve estar ciente de que muitos não estarão entendendo as letras em inglês (fato este que prezo muito, a pronúncia) e isso deve ser compensado não só com a emotividade embutida na interpretação de cada canção, mas também de onde essa emotividade vem, refletindo as vezes no sorriso e no brilho dos olhos ou até mesmo no choro discreto de alguém que foi remetido para alguma lembrança de sua vida e é este o verdadeiro significado da minha vida. Fazer as pessoas, simplesmente, se sentirem como pessoas”, revelou ele.

Waire é filho de Dario Carneiro e Ivani Dias e irmão de Wamore, Wendi e Wassi (1º casamento paterno) e Sara e Karice Tiemi (2º casamento paterno). Hoje trabalha exclusivamente com a sua música, se apresentando em bares, pubs, cervejarias, clubes sociais, eventos particulares como aniversários, casamentos, eventos executivos dentre outros. Os contatos do cantor para show podem ser feitos pelo e-mail: wairecarneiro@hotmail.com e (19)99656-7513.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Waire Carneiro

Idade: 43 anos

Profissão: Cantor Profissional

Formação: 2º grau completo

Viagem

Melhor já feita: Balneário de Camboriú-SC ( Viagem de Formatura do 3º Colegial -1993)

Sonha fazer: Inglaterra

Dica: Chapada dos Veadeiros (GO)

Personalidade

O que te define: coragem

Defeito: frieza

Qualidade: solucionar problemas

Sonho: encerrar a 3ª idade sem depender de bengala ou cadeira de rodas

Identidade

Família: inspiração

Saudade: infância

Mulher de coragem: aquela que cria um filho sozinha

Homem forte: aquele que cria um filho sozinho

Visão Nacional

Política: decrépita

Sociedade: corrompida

Quem melhor representa o Brasil: aquele que se compromete com os valores e necessidades de seu povo

Política local

Nome: Pedrinho Eliseu (PSDB)

Uma ação: engajamento diante das dificuldades herdadas

Necessidade: modernização da infraestrutura como um todo, atenção e incentivo à nova geração de músicos e demais artistas

Araras

Uma escola: E.E. Dr. Cesário Coimbra

O que te agrada: urbanismo

O que te incomoda: a escalonação da guerra no trânsito

Ponto preferido: a relativa pacificidade para se criar os filhos

Cultura

Livro: Crônicas Saxônicas (Bernard Cornwell)

Trilha sonora: Secos & Molhados, Mutantes, Ney Matogrosso, The Cure, etc.

Sessão pipoca: Platoon (1986)

Quem brilha: Morrissey (ex-The Smiths)