Pepe em Araras

O ex-jogador Pepe Macia estará em Araras neste sábado. Ele vai lançar o livro “Pepe, o Canhão da Vila”, junto com sua filha Gisleine Macia. O evento acontecertá no City Bier, às 15h, do Nilsinho Zanchetta, em comemoração ao primeiro aniverário do bar. Pepe tem 81 anos, jogou no Santos ao lado de Pelé e ficou conhecido pelos seus 405 gols marcados em 750 jogos pelo Peixe, sendo o segundo maior artilheiro da história do time, ficando atrás apenas do rei Pelé.

Exemplo

Ter a chance de aumentar sua coleção e ainda virar o nadador paralímpico mais premiado do mundo são objetivos que fazem dos Jogos Paralímpicos de 2016 um momento único na carreira de Daniel Dias. Só que o atleta de Campinas/SP, na verdade, sabe que suas braçadas dentro das piscinas podem agregar valores bem mais significativos e incalculáveis do que ouro, prata e bronze. Para o multicampeão de 28 anos, que estreou na noite desta quinta-feira com o tricampeonato nos 200m livre, a inédita competição no país tem um poder transformador na busca pela inclusão social das pessoas com deficiência.

Superação

O gol que abriu o caminho da vitória do Brasil no futebol de 7 foi marcado pelo novato Leandrinho. Aos 23 anos, o sul-mato-grossense fez sua estreia em competições internacionais em grande estilo, já que teve boa movimentação na vitória por 2 a 1 do Brasil sobre a Grã-Bretanha. Diferentemente da maioria dos colegas de seleção, Leandrinho não consegue se manter somente do esporte. Quando não está jogando, viajando ou treinando, o jovem goleador trabalha em um pequeno estabelecimento comercial em Campo Grande/MS. O produto vendido é a tradicional mandioca, raiz típica da culinária brasileira, abundantemente produzida naquele estado.

Orgulho brasileiro

Cestinha com 31 pontos da vitoriosa estreia brasileira nos Jogos Paralímpicos de basquete em cadeira de rodas, Vileide Almeida não escondia o sorriso na zona mista da Arena Carioca 1. A mais procurada pelos jornalistas após o jogo contra a Argentina ainda estava contagiada pela emoção de atuar no Rio. Porém, até pouco antes da metade dos seus 24 anos de vida, a camisa 15 brasileira jamais poderia imaginar que estaria no elenco na tentativa de buscar a inédita medalha paralímpica do basquete em cadeira de rodas. Aos 11 anos, no município de Curuçá, interior do Pará, levou uma picada de cobra venenosa que mudaria sua vida para sempre. A dentada foi em cima do tendão, que precisou ter uma parte retirada, assim atrofiando o pé esquerdo. “Depois de tudo que passei não teria conquistado muitas coisas que conquistei sem o esporte”.

Pé direito

No momento em que substituiu Cristian no intervalo do jogo contra o Sport, em Itaquera, Gustavo fez sua estreia pelo Corinthians e emocionou os familiares que estavam nas arquibancadas do estádio do Timão, e o atacante chorou após a partida. Após um breve contato com os pais, Gustavo passou pela zona mista da Arena Corinthians cheio de lágrimas nos olhos. Ainda sem processar perfeitamente a mudança repentina em sua vida, o centroavante só conseguiu agradecer a quem lhe apoiou durante sua carreira profissional.

Reforço

A Agência Mundial Antidoping (Wada) enviou na última quinta-feira aos órgãos brasileiros competentes o parecer em que entende que o exame de Alecsandro aponta um falso doping. Diante disso, a defesa particular do atacante do Palmeiras entrará com pedido para tentar suspender a punição de dois anos. Os advogados do jogador esperavam que a documentação fosse formalizada junto ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Paulista de Futebol (FPF) e à Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), o que ocorreu na quinta-feira. Os advogados vão entrar com pedido de efeito suspensivo e o jogador pode ter condições de jogo em uma semana.

Negociação

São Paulo e Atlético-MG retomaram as conversas por Dátolo. O nome do meia anteriormente descartado pelo departamento de futebol do Tricolor por alegações de salários altos e problemas físicos do argentino, voltou a ter força. O Galo quer uma compensação financeira para liberar o atleta. Dátolo seria usado pelo técnico Marcelo Oliveira na última partida do Galo, mas o argentino, disse que não se sentia confiante para entrar em campo.