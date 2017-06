Pelo menos 23 árvores são derrubadas para alargamento do Ribeirão das Furnas

Vinte e três árvores que ficam nas margens do Ribeirão das Furnas começaram a ser derrubadas para permitir andamento das obras da macrodrenagem urbana...

Vinte e três árvores que ficam nas margens do Ribeirão das Furnas começaram a ser derrubadas para permitir andamento das obras da macrodrenagem urbana do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A Secretaria de Planejamento, Gestão e Mobilidade esclarece que tem autorização e novas espécies serão replantadas.

O fiscal do PAC e engenheiro do Planejamento, Rodolfo Bigarelli Terrabuio, explica que a derrubada é prevista no projeto inicial, aprovado em 2011, e tem licenças da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Para os próximos dias, serão derrubadas árvores que ficam entre a ponte da Krepischi e a passarela para pedestres localizada em frente ao Walmart.

“Existe um TCRA (Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental) firmado com a Cetesb que autoriza a derrubada de 26,47 hectares de área verde que estiverem no canal”, explica Bigarelli. O fiscal ressalta que todo o trabalho é acompanhado pelo DMA (Departamento Meio Ambiente).

No fim da tarde de ontem (19), dez árvores tinham sido cortadas e os troncos com as raízes serão retirados no decorrer de hoje (20) e dos próximos dias. Porém, mais árvores já têm o mesmo destino. “Todas as árvores entre a ponte da Krepischi e a passarela do Walmart serão derrubadas”, informa o fiscal.

Ele explica que, além de constar no projeto, a derrubada também tem objetivo em proteger os funcionários que trabalham na ampliação do ribeirão e proteger motoristas e pedestres que trafegam em ambos os lados da Avenida Dona Renata (Marginal). “O terreno nas margens do ribeirão é instável e, conforme a obra anda, as margens cedem. Com as árvores existe o risco de queda e acidentes, caso caia em cima de algum funcionário e até de munícipe que esteja passando pelo local”, detalha Bigarelli.

Não é possível citar quantas árvores estão – ou serão – condenadas na extensão do Ribeirão das Furnas, sendo autorizada retirada nos 26,47 hectares autorizados no TCRA. “A primeira autorização da Cetesb foi em 2011 e atualizada neste ano”, informa o fiscal.

Projeto para rearborização precisa de autorização da Cetesb

Assim como existe necessidade da autorização para derrubada, a Prefeitura também precisa da autorização da Cetesb no projeto de rearborização. A diretora do DMA, Raquel Eliana Metzner, fala que o projeto está pronto e obedece dados técnicos do Código de Rearborização do Estado de São Paulo.

“O projeto segue a lei que obriga replantar 10% acima da quantidade derrubada, que no caso do PAC, os 26,47 hectares”, explica Metzner. Metzner e Bigarelli ressaltam que o replantio de novas espécies é de responsabilidade da Prefeitura e não precisa ser necessariamente nas margens do ribeirão.

“A preferência será replantar novas mudas de espécies nativas nas margens do ribeirão, mas tudo será feito conforme espaço e pode incluir outras áreas do município”, enfatiza Metzner.

Já Bigarelli explica que o TCRA fixa prazo para o replantio das novas mudas. “Não adianta plantar agora com as obras em andamento e o termo fixa prazo de seis meses, a partir da entrega da obra, e 12 meses após emissão do primeiro relatório da obra”, finaliza Bigarelli. Ainda conforme consta no projeto do PAC de 2011, o custo estimado para a rearborização é de R$ 400 mil.