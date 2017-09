Pele limpa!!

Quem não se incomoda com queles cravinhos indesejáveis que insistem em se instalar no nariz testa e queixo? Principalmente para quem tem pele oleosa...

Quem não se incomoda com queles cravinhos indesejáveis que insistem em se instalar no nariz testa e queixo? Principalmente para quem tem pele oleosa na Zona T este é um incomodo constante. Mas calma tem como amenizar o problema. Existem máscaras que ajudam a remover estes cravos. Vale a pena tentar e ficar com a pele limpinha!!

Este produto é encontrado para comprar em Araras na Gabi Cacau Imports (19) 98206-3330

Pode ser encontrado com revendedoras e no site da marca

Pode ser encontrado a venda nos sites de vendas de cosméticos e da própria marca.

