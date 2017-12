Pelas lentes de Widner Batistella

Widner Battistela, 37 anos, é considerado um dos melhores profissionais do ramo de cinegrafia de Araras. O empresário é proprietário da Câmera Produções...

Widner Battistela, 37 anos, é considerado um dos melhores profissionais do ramo de cinegrafia de Araras. O empresário é proprietário da Câmera Produções Televisivas. Empresa que ele criou em 1997 e é especializada na captação de imagens de DVDs, comerciais e programas de TV, shows, eventos corporativos e sociais e vídeos institucionais.

Widner coleciona prêmios e uma vasta experiência trabalhando com grandes emissoras de TV. Tudo começou filmando festinhas de amigos em 1998 e daí vieram os trabalhos esporádicos nas extintas TV Educativa e TvmixSbt até 2005.

“Em 2003 ganhei um prêmio nacional entre diversos profissionais na área de televisão, como diretor de televisão operacional pelo SBT regional. Lá no SBT Campinas trabalhei no telejornal Mix Regional como diretor e editor comercial, também com câmera de esporte no TVB Esporte e nesta época montei minha produtora de vídeo com muita dificuldade, adquirindo uma câmera betacam usada. Assim nascia a Câmera Produções Televisivas onde eu prestava serviços paralelos a outras emissoras como TV Bandeirantes, Gazeta, Rede TV, Rede Vida”, contou ele.

O empresário também é especialista em eternizar momentos especiais da vida das pessoas. “Muitas pessoas me procuravam para gravar seus casamentos e montei um departamento dentro de minha produtora só para atender as noivas, juntamente com as ideias das noivas e minha equipe montamos um trabalho de vídeo de casamento exclusivo. Já se foram 20 anos e gravei mais 700 casamentos, aniversários, comerciais programas de TV”, emendou.

O cinegrafista já foi responsável pela gravação de diversos telejornais, programas de entretenimentos e DVDs de duplas sertanejas – como Lucas e Luan, Matogrosso e Mathias. “Tive o privilégio de fazer grandes produções para as redes nacionais de televisão, abertura do campeonato paulista gerado pelo SBT nacional, matérias veiculadas na Band e Gazeta, Programa do Gugu, além de comerciais como o livro medicina de AaZ, Acnase e rede pão de açúcar”, disse.

Widner atribui o sucesso de seu trabalho à honestidade, credibilidade qualidade e exclusividade que dedica a tudo que faz.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Widner Battistela

Idade: 37 anos

Profissão: empresário e produtor

Formação: superior completo

Viagem

Melhor já feita: Serras Gauchas

Sonha fazer: Dubai

Dica: Blumenau

Personalidade

O que te define: esforço e dedicação

Defeito: perfeccionista

Qualidade: ajudar o próximo

Sonho: envelhecer com saúde

Identidade

Família: meus pais e filho Pietro

Saudade: minha Vó Maria (Batistella)

Mulher de coragem: minha mãe (Madair Batistella)

Araras

Uma escola: Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora)

O que te agrada: tranquilidade

O que te incomoda: falsidade

Ponto preferido: Lago Municipal (Parque Fábio da Silva Prado)