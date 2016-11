Pela primeira vez, 25% da Câmara de Araras será de mulheres

A representatividade feminina nos cargos eletivos no Brasil ainda permanece pequena, apesar das campanhas feitas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) antes das eleições desse...

Historicamente Araras sempre teve pouca ocupação feminina na Câmara. As composições de vereadores, consideradas desde 1948 na cidade (data disponibilizada pela Câmara, pelo site), ilustram que nos últimos 70 anos, em pelo menos 50 anos a cidade ficou sem representantes da classe feminina no Poder Legislativo. Além disso, a cidade nunca teve uma prefeita ou vice-prefeita.

Apesar disso o cenário tem mudado, mesmo que lentamente, no município. Dentre diversas cidades pesquisadas, Araras ganha destaque, ao ter mais de 25% do Poder Legislativo ocupado pelo público feminino quando se considera a próxima legislatura. Atualmente a Câmara comporta 11 vereadores, e três nomes dentre os próximos a ocuparem vaga na Câmara serão de mulheres. Isso representa mais de 25% dos eleitos. É a primeira vez na história da cidade que mais que duas mulheres são eleitas.

Araras já teve 16 legislaturas desde os anos 50, ou seja, já existiram 16 composições camarárias na cidade nos últimos anos, sendo que apenas em quatro delas as mulheres estiveram presentes – essa será a quinta vez. A representatividade feminina na Câmara de Araras só foi iniciada em 1983, mais de 30 anos após a Câmara ter tido sua primeira legislatura, de 1948 a 1951. As primeiras mulheres a comporem a Câmara na cidade foram Mara Iliane Figueiredo e Sílvia Garcia Simões Zuntini, em 1983. Depois do fim do mandato da dupla, em 1988, Zuntini se reelegeu, e permaneceu na Câmara até 1992. Ao término do mandato de Sílvia Zuntini, Araras ficou mais 16 anos sem mulheres no Legislativo.

Somente em 2009 a Câmara voltou a ter voz feminina, com a eleição da atual presidente da Câmara, Magda Celidório (atualmente no Partido Rede). Ela foi a única mulher eleita na cidade naquele ano, mas a suplente Anete Casagrande (PSDB) chegou a compor a Casa Legislativa entre 10 e 31 de agosto de 2009, por ser suplente de Irineu Maretto.

Nas eleições de 2012 a cidade teve ainda como vencedoras as duas vereadoras, Anete e Magda, que estão no cargo desde então. Em 2015 outro feito histórico para as mulheres com o início da gestão de Magda: ela se tornou a primeira mulher da cidade escolhida para o cargo de presidente da Câmara. Magda ainda ocupa a vaga de presidente.

Já em 2016 iniciou-se outro feito histórico. A tucana Anete Casagrande voltou a vencer o pleito, e conquistou o direito do mandato de 2017 a 2020, junto com a advogada Deise Aparecida Olimpio (PSC) e a professora Regina Noemia Geromél Corochel (PTB), fazendo com que pela primeira vez a Câmara local tivesse três mulheres como representantes do povo.

Vale lembrar que as duas últimas também se elegeram com maciço apoio da Igreja do Evangelho Quadrangular de Araras, o que ajudou substancialmente a inflar os votos direcionados à dupla. Mas tanto Anete quanto Regina e Deise se elegeram com relativa folga, sendo que Regina foi a mulher mais votada da história de Araras, com 2.614 votos (3,87% dos votos válidos).

De acordo com dados divulgados pela Justiça Eleitoral em todo o Brasil são mais de 55 mil pessoas eleitas para cargos de vereadores, sendo que apenas 14% (pouco menos de 8 mil) são mulheres. Já nos cargos de prefeito são mais de 5 mil municípios. desses apenas 12% serão governados por mulheres. Em Araras são 27% dos cargos de vereador ocupados por mulheres, mas para o Poder Executivo não houve sequer candidatas.

Araras é uma das poucas cidades que elegeu mais de 25% de mulheres

Quando se considera as cidades da região, Araras é uma das poucas em que as mulheres passam dos 25% dos eleitos no Poder Legislativo. Como a cidade tem 11 vereadores, sendo que três eleitas são mulheres, o índice chega a 27% de todos os eleitos.

Somente Cordeirópolis tem representatividade feminina mais alta. Dos 9 vereadores da cidade vizinha em 2017, três são mulheres (33,3%).

Limeira terá a partir do ano que vem cinco mulheres dentre os 21 vereadores – o que representa 24% do total.

Em Leme são 17 vereadores, sendo que foram eleitas apenas duas mulheres (11%). Em Rio Claro foram eleitos 19 vereadores, sendo que apenas duas são mulheres (11%). Já Conchal tem, assim como Araras, 11 vereadores, sendo somente uma das eleitas mulher (9%).

Para se ter uma ideia da pouca representatividade feminina no país, em Campinas são 33 vereadores eleitos, e apenas uma mulher foi escolhida. Em São Paulo/SP são 55 vereadores (o limite máximo permitido pela Constituição), e a cidade elegeu apenas 11 mulheres. A representatividade chega ao patamar de 20%

Santa Gertrudes e Mogi Guaçu, por exemplo, não elegeram nenhuma mulher para cargos eletivos. Nessas cidades tanto os vereadores eleitos quanto os prefeitos são homens. Até os vice-prefeitos eleitos das duas cidades são homens.

Períodos com mulheres na Câmara:

01/01/2017 a 31/12/2020 – 17ª Legislatura – 11 vereadores:

Anete Monteiro dos Santos Casagrande – PSDB

Deise Aparecida Olimpio – PSC

Regina Noemia Geromél Corochel – PTB

01/01/2013 a 31/12/2016 – 16ª Legislatura – 11 vereadores:

Anete Monteiro dos Santos Casagrande

Magda Regina Carbonero Celidório

01/01/2009 a 31/12/2012 – 15ª Legislatura – 11 vereadores:

Magda Regina Carbonero Celidório

Suplente: Anete Monteiro dos Santos Casagrande (10/08/2009 a 31/08/2009), por ser suplente de Irineu Norival Maretto

01/01/1989 a 31/12/1992 – 10ª Legislatura – 17 vereadores

Sílvia Garcia Simões Zuntini – PTB

01/02/1983 a 31/12/1988 – 9ª Legislatura – 15 vereadores

Mara Iliane Figueiredo – PMDB/PSDB

Sílvia Garcia Simões Zuntini – PDS/PTB

Períodos sem mulheres na Câmara: