Vez outra essa coluna foge do assunto esporte, para tembém levar uma mensagem para meditação, homenagear trabalhos voluntários dessa ou daquela entidade filantrópica, sua...

Vez outra essa coluna foge do assunto esporte, para tembém levar uma mensagem para meditação, homenagear trabalhos voluntários dessa ou daquela entidade filantrópica, sua história, contar um pouco da vida de cidadãos que muito fizeram para a comunidade, e nunca foram homenageados; outros estão enfermos talvez…

Todos nós temos um pouco de história para contar e a vida é curta, então temos que aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando.

Pegadas na areia

“Uma noite eu tive um sonho…

Sonhei que estava na praia com o Senhor e, através do céu, passavam cenas que eram da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia. Uma era minha e a outra do Senhor.

Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos de meu viver.

Isso aborreceu-me, e perguntei então ao Senhor: ‘Senhor Tu me disseste que, uma vez que eu resolvi te seguir, Tu andarias sempre comigo, todo o caminho, mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver havia na areia apenas um par de pegadas. Não compreendo porque, nas horas que eu mais necessitava de Ti, Tu me deixaste’.

O Senhor me respondeu:

‘Meu precioso filho, Eu te amo e jamais te deixarei nas horas de tua prova e do teu sofrimento. Quando viste na areia, apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que Eu te carreguei nos braços’”.

(autor desconhecido)

Sociais esportivas

Na próxima segunda-feira estará colhendo mais uma primavera o amigo Nelson Pesse Júnior, o Nelsinho. Na sua juventude foi destacado jogador de futebol e brilhante colaborador do esporte ararense.

A ele, os votos de parabéns, muitas felicidades e muitos anos de vida.