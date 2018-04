Pedro Eliseu Sobrinho se licencia e suplente Rodrigo Soares assume mandato de vereador

O presidente da Câmara Municipal de Araras, o vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) licenciou-se nesta segunda-feira (16) do cargo, pelo prazo de 30 dias,...

O presidente da Câmara Municipal de Araras, o vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) licenciou-se nesta segunda-feira (16) do cargo, pelo prazo de 30 dias, para tratar de assuntos de interesse particular. O radialista Rodrigo Soares dos Santos (PHS), primeiro suplente na coligação PSDB/DEM/PHS e PMDB, assume o mandato de vereador. A cerimônia de posse deverá ocorrer no prazo de 15 dias, provavelmente na sessão ordinária da próxima segunda-feira (23). O vice-presidente da Mesa Diretora, Carlos Alberto Jacovetti (Rede), assume agora a presidência da Câmara Municipal de Araras.

Rodrigo Soares é locutor da Rádio Tropical FM, de propriedade de Pedrão Eliseu. Soares, do grupo político do prefeito Pedrinho Eliseu, atua hoje em cargo comissionado como Diretor do Departamento de Ouvidoria, Corregedoria e Auditoria da Prefeitura Municipal, sendo o responsável pelo serviço de atendimento do 156.

Segundo o requerimento, o pedido do presidente da Casa, Pedro Eliseu Sobrinho, é de “licença para tratar de interesses particulares” e seria “a partir do próximo dia 16 de abril até o dia 15 de maio de 2018”. O assunto só se tornou público nesta segunda-feira já que o documento, datado de 13 de abril, entrou no sistema eletrônico da Casa apenas hoje. A sessão desta segunda-feira (16) já será presidida por Carlos Jacovetti (Rede), que vai ocupar o posto até a volta de Eliseu.

Nas eleições de 2016, Rodrigo Soares foi candidato a vereador pelo PHS e obteve 951 votos. O partido PHS presidido pelo secretário de Esportes, Douglas Marcucci, contará agora com dois parlamentares na Câmara, Eduardo Elias Dias e Rodrigo Soares, que segundo a Câmara, “provavelmente tomará posse na próxima segunda-feira (23), durante a 12ª sessão ordinária”.