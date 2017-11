Pedro Eliseu Sobrinho nomeia comissões para apurar condutas de Apolari e Jackson

O presidente da Câmara de Araras, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), deu oficialmente prosseguimento a apurações em relação aos vereadores Jackson de Jesus (Pros) e...

O presidente da Câmara de Araras, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), deu oficialmente prosseguimento a apurações em relação aos vereadores Jackson de Jesus (Pros) e José Roberto Apolari (PTB) por condutas que geraram protestos em dois casos distintos dentro da Câmara.

O caso de Apolari, o caso gerou celeuma considerável, já que ele foi acusado pelas vereadoras Regina Corrochel (PTB) e Deise Olímpio (PSC) de quebra de decoro parlamentar, ao questionar a ausência de ambas em reuniões na Câmara que debateram o orçamento municipal. O termo contra Apolari é assinado também por Jackson de Jesus.

Já Jackson de Jesus foi alvo de outra reclamação, desta vez da chefe de Gabinete Pâmela Paloma Bueno de Oliveira e da assessora, Raiane Sommer Macedo, ambas indicadas por Apolari – e que desempenham atividades de assessoramento a Apolari na Câmara. O ofício contra Jackson seria de autoria também de José Roberto Apolari e da assistente legislativa Lilian Eduarda Bonini.

No caso de Jackson, ele se mostrou insatisfeito com o fato de que ele, mesmo sendo membro da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), não estaria sendo avisado das reuniões da Comissão. O vereador também não teria aceitado ouvir da assessoria de Apolari que ele não deveria participar das reuniões da CCJ quando os projetos apurados fossem assinados por ele.

No caso contra Apolari , para “verificar a ocorrência de possível infração político-administrativa cometida pelo Vereador José Roberto Apolari”, Pedro Eliseu Sobrinho nomeou Marcelo de Oliveira (PRB); Eduardo Elias Dias – Du (PHS); e Romildo Borelli (PSD) para a formação da Comissão Processante, que deverá decidir se cabe punição ao vereador. Marcelo presidente esta comissão.

Já no caso da apuração da conduta de Jackson de Jesus, para “verificar possíveis ocorrências morais contra servidores desta Casa”, Carlos Jacovetti (Rede); Marcelo de Oliveira (PRB); e Regina Corrochel (PTB) formam a Comissão Processante. Jacovetti presidente a comissão.