Pedrão Eliseu foi o mais votado para vereador

Com 100% dos votos apurados em Araras, o ex-prefeito Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) foi o mais votado, com 2.895 votos. Em segundo lugar aparece Regina Corrochel (PTB), com 2.614 votos.

Vale ressaltar que é necessário aguardar a votação final para fazer a conta do quociente eleitoral e definir os 11 eleitos.

Os 20 mais votados (não necessariamente eleitos) são os seguintes:

Pedro Eliseu

Regina Corrochel

Marcelo de Oliveira

Anete Casagrande

Deise Olímpio

Du Segurança

Jackson de Jesus

Dr. Apolari

Baiano da Farmácia

Miriam Vanessa

Prof. Dê

Dr. Nucci

Rodrigo Soares

Felipe Beloto

Miqueira

Fábio Baiano

Clóvis Corretor

Carlos Cerri Jr.

Zé Bedé

Carlinhos Jacovetti