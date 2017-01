Pedro Eliseu é eleito presidente da Câmara; Pedrinho, Luiz Emílio e vereadores tomam posse

O vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) foi eleito presidente da Câmara Municipal na manhã deste domingo (1 de janeiro). Ele foi escolhido para...

O vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) foi eleito presidente da Câmara Municipal na manhã deste domingo (1 de janeiro). Ele foi escolhido para o cargo por 6 votos a 5 e vai presidir a Casa por dois anos – nos anos de 2017 e 2018. Com isso a família Eliseu comanda o Executivo (com Pedrinho) e o Legislativo (com o pai do prefeito, Pedro Eliseu), fato que ocorre pela primeira vez em Araras.

O voto de Jackson de Jesus (DEM) teria sido o decisivo e gerou negociações intensas. Por fim Jackson votou também em Pedro Eliseu.

Antes mesmo de ser escolhido presidente, Pedro Eliseu Sobrinho lembrou da esposa, Olga Eliseu, falecida esse ano e se emocionou ao cita-la em sua posse como vereador.

Pedrinho, prefeito empossado, pediu apoio da Câmara e da população e prometeu empenho para trazer indústrias a Araras. Ele ainda pediu ajuda para governar. “As eleições terminaram em 2 de outubro. Agora é o momento de todos descermos do palanque”, disse.

A cerimônia de posse dos vereadores eleitos e do prefeito e vice-prefeito eleitos aconteceu as 9h na Câmara Municipal. A posse foi presidida pelo vereador mais votado nas eleições de 2016, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM).

Em um dos momentos de mais empolgação do público, o ex-prefeito Pedro Eliseu empossou o prefeito eleito, seu filho, Pedrinho Eliseu (PSDB) na Câmara.

Além de Pedrinho e Luiz Emílio Salomé, os 11 vereadores eleitos acabaram discursando na Câmara. Posteriormente houve posse do prefeito em breve cerimônia defronte o Paço Municipal.

Posteriormente à cerimônia de posse, a Câmara se manteve reunida para a escolha do presidente e da Mesa Diretora, com escolha ainda dos novos vice-presidente e secretário.

A cerimônia de transmissão do cargo de prefeito de Nelson Brambilla (PT) a Pedrinho Eliseu começou estava marcada para as 12h30 na mesma data, mas houve atraso de pelo menos uma hora. A transmissão do cargo de prefeito aconteceu defronte a Praça Barão de Araras, no Paço Municipal.