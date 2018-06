Pedro Eliseu deve voltar à Câmara, mas para assumir cadeira de prefeito

Pedro Eliseu Sobrinho deve retornar à Câmara no final desta semana; com isso ele reassume a presidência da Casa e consequentemente ocupa o cargo...

A administração da Prefeitura de Araras pode passar pelas mãos de três pessoas em apenas um mês. Ao menos essa é a perspectiva do cenário apontado pelo atual prefeito da cidade, Carlos Jacovetti (Rede) em conversa com a imprensa na manhã da última sexta-feira (8).

Em resumo o então prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) deixou o cargo por ordem da Justiça Eleitoral em 18 de maio, uma sexta-feira. Oficialmente em 21 de maio assumiu a função de prefeito Carlos Jacovetti (Rede). Agora há previsão de retorno à Câmara o presidente licenciado Pedrão Eliseu (DEM), pai de Pedrinho Eliseu. E a perspectiva é de que na próxima sexta-feira (15 de junho) ou até o dia 18 de junho Pedrão Eliseu seja o novo prefeito de Araras.

A troca entre Carlos Jacovetti e Pedrão Eliseu deve ocorrer porque a lei impõe que assuma o cargo de prefeito, na vacância deste, o presidente da Câmara de Vereadores da cidade. Como o presidente da Câmara, Pedrão Eliseu, se licenciou da vereança semanas antes de Pedrinho Eliseu deixar o cargo, a presidência interina da Câmara ficou a cargo de Carlos Jacovetti. Dias depois, quando a Justiça Eleitora determinou que o prefeito Pedrinho Eliseu deixasse o cargo, foi notificado para assumir quem estivesse presidindo a Câmara no período: Carlos Jacovetti.

A mudança agora deve ocorrer justamente porque a função de prefeito de Araras, até que haja novas eleições, deve ser ocupada pelo presidente da Câmara. Com o retorno de Pedrão Eliseu à vereança ele reassume a presidência da Casa. Reassumindo este posto, ele então deve ser, por determinação legal, o ocupante do cargo de prefeito.

O próprio prefeito interino confirmou ainda na manhã de sexta-feira (8) que já há entendimentos de que o vereador licenciado, Pedrão Eliseu (DEM) deve retornar à Câmara. Por conseguinte, ele assume então a cadeira de prefeito e Carlos Jacovetti (Rede) retorna à Câmara. Além de Jacovetti reassumir a presidência do Legislativo e Pedrão Eliseu assumir o cargo de prefeito, Anete Casagrande (PSDB) deixaria o cargo de presidente da Câmara de Vereadores.

“A semana que vem eu não serei mais o prefeito, pelo que temos visto”, se limitou a dizer Carlos Jacovetti à imprensa.

A data estipulada é justamente o dia 15 de junho (próxima sexta-feira) porque este é o dia em que termina a licença. No último pedido de licença de Pedrão Eliseu, ele se afastou pelo período entre 16 de maio e 14 de junho.

Temor era impedir Pedrinho Eliseu de concorrer em novas eleições

Conforme Tribuna noticiou ainda em abril, o afastamento do presidente da Câmara, Pedrão Eliseu (DEM) – que foi requerido justamente na semana em que o registro de candidatura de seu filho Pedrinho Eliseu (PSDB) foi julgado, não teria ocorrido por coincidência.

Isso porque, apesar de Pedrão Eliseu ter alegado oficialmente questões pessoais para se afastar do cargo, Tribuna apurou que a medida foi também uma prevenção adotada pelo grupo político da família Eliseu. A ideia era evitar que Pedrão Eliseu assumisse o comando da Prefeitura, porque havia interpretações de que ao assumir o cargo, o ato de Pedro Eliseu Sobrinho poderia impedir uma nova candidatura de Pedrinho Eliseu ao mesmo cargo de prefeito.

A base dessa tese é o Artigo 14 da Constituição Federal, que fala sobre o voto e discorre também em seu parágrafo 7º que “são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”.

Agora, após estudar o caso, aliados ao grupo do ex-prefeito e advogados consultados por eles entendem que como Pedrão Eliseu (DEM) apenas assumiria o cargo por determinação da Justiça, não haveria tal impedimento.

