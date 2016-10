Pedrinho tem maior número de votos, mas prefeito eleito não será proclamado hoje

Pedrinho Eliseu teve ampla vantagem sobre os concorrentes nas eleições desse domingo (2 de outubro), e após 100% das urnas apuradas na cidade,...

Mesmo assim o tucano não foi proclamado eleito pelo juiz eleitoral Rafael Pavan Filgueira Moraes. O juiz explicou, ainda durante a apuração, que só será proclamado o vencedor após a decisão da impugnação da candidatura de Pedrinho após a última instância.

Os programas de divulgação de resultados da Justiça Eleitoral colocam Paulinho Nascimento (PSD) como eleito, já que os votos de Pedrinho estão, por enquanto, considerados nulos pela Justiça Eleitoral. Mesmo assim há expectativa do grupo do engenheiro se a Justiça manterá os votos de Pedrinho como nulos e proclamará Paulinho como vencedor do pleito, se novas eleições serão convocadas, ou se a Justiça decidirá a favor de Pedrinho, sendo este então proclamado prefeito de Araras.

Em entrevista à Rádio Clube Ararense, após o final da apuração, Eliseu disse ter plena certeza que será proclamado prefeito de Araras. “Isso vai acontecer quando a gente conseguir o registro. Em 2008 o juiz havia proclamado, depois baixou oficio e retirou a proclamação”, explicou o tucano, que entendeu que a não proclamação de nenhum nome, por enquanto, pode ser classificado como “normal, procedimento de praxe”.

O candidato ainda se disse feliz com o resultado, e mesmo assim se pronunciou como prefeito eleito, defendendo que “Araras precisa de união, paz, tranquilidade”. Pedrinho ainda voltou a citar que Tribunais Regionais Eleitorais de outros seis estados tiveram decisões favoráveis a candidatos na mesma situação que ele. “É o que está acontecendo já, tanto no Supremo quanto nos tribunais”, defendeu.