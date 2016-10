Pedrinho tem 28.788 votos, mas juiz não proclama prefeito eleito em Araras

O candidato Pedrinho Eliseu (PSDB) foi o vencedor na quantidade de votos nas eleições realizadas no último domingo (2) para prefeito de Araras, mas...

O candidato Pedrinho Eliseu (PSDB) foi o vencedor na quantidade de votos nas eleições realizadas no último domingo (2) para prefeito de Araras, mas não foi proclamado como o vencedor das eleições. Nos programas de divulgação de resultados da Justiça Eleitoral, o candidato Paulinho Nascimento (PSD) foi apontado como eleito, mas o juiz eleitoral de Araras, Rafael Pavan Filgueira, explicou que a cidade ainda não tem prefeito eleito proclamado.

“Os votos dados ao candidato com registro indeferido, ainda que o respectivo recurso esteja pendente de apreciação, serão considerados nulos, com a validade condicionada ao deferimento de registro nas instâncias superiores”, explicou por meio de nota o juiz eleitoral.

Apesar dos votos – por enquanto – congelados de Pedrinho, o nome de Paulinho também não será proclamado como prefeito eleito. Pavan destacou que “caso a votação nominal do candidato com registro indeferido seja maior que a dos demais, individualmente considerados, não será proclamado vencedor o candidato com maior número de votos válidos”. A definição só ocorrerá após decisão nas instâncias superiores.

Nas urnas, Pedrinho Eliseu liderou a contagem de votos em Araras com ampla vantagem. Com 100% das urnas apuradas na cidade, Pedrinho teve 28.788 votos, mais que o dobro do segundo colocado, Paulinho Nascimento (PSD), com 14.137 votos. Sobre todos os votos, Pedrinho teve 37%, enquanto que sobre os válidos (caso os votos dele sejam validados), Pedrinho tem 42,65%.

Surpreendeu ainda a terceira colocação, que ficou com Bonezinho Corrochel (PTB). O candidato conseguiu 10.826 votos, enquanto Breno Cortella (PDT) teve 135 votos a menos que ele, com 10.691 votos. Ambos se revezaram durante a apuração, no terceiro lugar, mas com mais da metade das urnas apuradas, Bonezinho se consolidou na terceira colocação. Já Du Severino (PTN) teve 3.045 votos.

Por enquanto, se os votos de Pedrinho forem considerados nulos, seriam 45,49% de votos nulos (considerados, como de fato, 6.648 votos nulos e 28.788 votos a Pedrinho), 14.137 votos a Paulinho Nascimento (36,53% dos votos válidos, nessa situação); 10.826 votos a Bonezinho Corrochel (27,97%); 10.691 a Breno Cortella (27,63%) e 3.045 a Du Severino (7,87%). Votos brancos foram 3.767 (4,84%). Compareceram à urna 77.902 ararenses, ou seja, a abstenção foi de 18.078 votos, ou 18,84% do eleitorado. Nesse cenário seriam 38.699 votos válidos (49,68%).

Já se os votos de Pedrinho forem validados, seriam 28.788 votos a Pedrinho Eliseu (42,65% dos votos válidos); 14.137 votos a Paulinho Nascimento (20,95%); 10.826 votos a Bonezinho Corrochel (16,04%); 10.691 a Breno Cortella (15,85%) e 3.045 a Du Severino (4,6%). Votos brancos foram 3.767 (4,84%). Compareceram à urna 77.902 ararenses, ou seja, a abstenção foi de 18.078 votos, ou 18,84% do eleitorado. Nesse cenário seriam 67.487 votos válidos (86,63%).

VOTOS DOS CANDIDATOS A PREFEITO:

(Considerando Pedrinho com votos nulos)

Votos Válidos: 38.699 votos

Paulinho Nascimento (PSD): 14.137 (36,53%)

Bonezinho Corrochel (PTB): 10.826 (27,98%)

Breno Cortella (PDT): 10.691 (27,63%)

Du Severino (PTN): 3.045 (7,87%)

Eleitores aptos: 95.980

Abstenção: 18.078 (18,84%)

Comparecimento na urna: 77.902 (81,16%)

Brancos: 3.767 (4,84%)

Votos nulos (6.648) e em Pedrinho (28.788): 35.436 (45,49%)

VOTOS DOS CANDIDATOS A PREFEITO:

(Considerando Pedrinho com votos válidos)

Votos Válidos: 67.487 votos

Pedrinho Eliseu (PSDB): 28.788 (42,65%)

Paulinho Nascimento (PSD): 14.137 (20,95%)

Bonezinho Corrochel (PTB): 10.826 (16,04%)

Breno Cortella (PDT): 10.691 (15,85%)

Du Severino (PTN): 3.045 (4,6%)

Eleitores aptos: 95.980

Abstenção: 18.078 (18,84%)

Comparecimento na urna: 77.902 (81,16%)