Pedrinho reforça confiança em julgamento ‘favorável’

Ainda com recurso pendente junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o candidato a prefeito mais votado de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB) mostrou confiança, na sexta-feira (9) de que o caso dele terá uma solução ainda na próxima semana. A pressa sobre o caso ocorre porque já em 19 de dezembro a diplomação dos eleitos em Araras vai acontecer. Caso o impasse não tenha sido solucionado até lá, a Justiça poderia entender pela não diplomação de Pedrinho.

Ainda na mesma data o prefeito Nelson Brambilla realizava reuniões internas na Prefeitura montando uma Comissão de Transição, para passar ao próximo prefeito e aos próximos secretários municipais os detalhes do governo.

Concomitantemente ao dia da montagem de equipe de transição da administração municipal, Pedrinho Eliseu divulgou nota garantindo que está, desde quando foi o mais votado para prefeito, trabalhando para assumir o cargo inteirado sobre a situação do município.

“Desde o dia 20 de outubro deste ano, logo depois das eleições, temos realizado periodicamente reuniões com a equipe de trabalho, buscando informações a partir dos Portais e outras ferramentas disponíveis. Por isso, podemos afirmar que já temos uma boa radiografia da atual situação administrativa e financeira em que se encontra a Administração Pública de Araras, indispensável para garantir que tenhamos condição de decidir e planejar as ações desde o primeiro dia do próximo ano”, explica ele em nota.

Pedrinho ainda citou sua situação junto ao TSE e chegou a escrever que a sua situação jurídica “será resolvida pelo TSE nos próximos dias”. O advogado garantiu que segue trabalhando com vistas ao cargo, para que não seja pego desprevenido, caso assuma, e fez questão de “salientar que enquanto aguardamos aquele pronunciamento, aliás, com total e irrestrita confiança (baseados em decisões já tomadas pela Corte em casos idênticos), temos preparado o próximo governo e equipe de trabalho todos os dias”.

Pedrinho ainda garantiu disposição a uma transição republicana e em clima bastante amistoso com o prefeito atual, Nelson Brambilla. “A partir do momento em que consolidada a nossa vitória e dentro de poucos dias, telefonarei pessoalmente para o atual prefeito, com o objetivo de pedir que me receba no gabinete para uma conversa amistosa em que possamos definir aspectos relevantes do que virá”, disse Pedrinho.

Em entrevistas recentes Brambilla tem se mostrado disposto a conversar com qualquer que seja o novo prefeito, tão logo a situação esteja resolvida no TSE. O prefeito garantiu, repetidas vezes nos últimos meses, que fará a transição com total transparência e irá cientificar o próximo prefeito sobre todos os detalhes da atual gestão.

Pedrinho Eliseu garante que já tem em mãos informações sobre quase tudo que buscou junto à Prefeitura. “Das informações que seriam obtidas em tese em eventual transição, nós já temos conhecimento integral, restando suficiente para nós, neste momento, que a atual administração cuide de nos responder apenas três informações — que tivemos de realizar por meio de requerimento com base na lei de acesso à informação — que ainda estamos no aguardo de receber, na condição de cidadãos”, finaliza Pedrinho.