Pedrinho recua e promete manter preço da zona azul

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) recuou e disse que a Prefeitura vai cobrar R$ 1 por hora estacionada na nova zona azul e não mais R$ 1,50, conforme anunciado anteriormente. Projeto de lei para municipalizar a zona azul deve ser encaminhado para votação na Câmara Municipal até a próxima segunda-feira (13).

A decisão foi acordada em reunião realizada na última terça-feira (7) entre o prefeito e secretários da atual gestão, vereadores, comerciantes e técnicos especialistas na área do trânsito. O encontro aconteceu no Paço Municipal.

Projeto do novo sistema de estacionamento rotativo pago na área central começou a ser discutido em 12 de janeiro, depois do fim do contrato entre Prefeitura e a Hora Park. O contrato, então vigente, foi considerado irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que impossibilitou que a Prefeitura o renovasse.

Fora isso, a antiga administração já tinha lançado o novo edital, mas foi suspenso por determinação do mesmo Tribunal de Contas, em virtude de uma impugnação da mesma Estapar/Hora Park. Este edital, que aguarda decisão do Tribunal, deve ser revogado pela Prefeitura.

A Prefeitura informa que na última reunião ficou acertado que o sistema passará a ser de responsabilidade da Prefeitura – cobrança de tíquetes e fiscalização. A tecnologia para a operação que deve ser implantada foi discutida e aprovada por todos os participantes.

“Ela será baseada numa plataforma de software específico em estacionamento rotativo, já presente em algumas cidades. Após a reunião, a Prefeitura decidiu revogar a licitação que ainda está em andamento para a contratação de uma empresa que iria gerir a zona azul”, informa a Prefeitura.

Um projeto de lei, que regulamenta o que foi decidido na última terça-feira, está em preparo e deve ser encaminhado para a Câmara Municipal até a próxima segunda-feira (13) para votação. Caso seja aprovado, a licitação para contratar o software necessário para o sistema será aberta nos próximos dias depois da votação.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a nova zona azul deve entrar em operação em até três meses (90 dias) a contar período que envolve a aprovação pelo Legislativo, fase de licitação, contratação de pessoal (guardas municipais), testes e ajustes no sistema.

Tíquetes serão vendidos no comércio

Como já informado pela Tribuna, o sistema que projeto prevê fim dos parquímetros e os tíquetes serão vendidos pelos estabelecimentos comerciais interessados em aderir à nova zona azul.

“O modelo escolhido será o que a empresa cede aos comerciantes, que irão se cadastrar, terminais eletrônicos (parecidos como máquina de cartão de crédito). Os aparelhos não terão custo nenhum, nem ao dono do comércio e nem para a Prefeitura”, explica nota da Prefeitura.

O usuário (motorista) poderá comprar tíquetes no terminal, cadastrar a placa e o tempo em que irá permanecer na vaga. Sistema semelhante funciona na vizinha Leme, mas sob responsabilidade de uma empresa contratada pela Prefeitura.

“Essa operação beneficia os comerciantes, pois faz com que as pessoas entrem em suas lojas para comprar o bilhete. Segundo pesquisas nas cidades onde esse sistema é usado, o aumento do fluxo e a transação comercial das pessoas que entram nas lojas para comprarem o tíquete aumentou consideravelmente”, consta nota da Prefeitura de Araras.

Valor de R$ 1 mantido e vagas ampliadas

Depois da reunião, Pedrinho Eliseu (PSDB) publicou um vídeo em seu perfil na rede social Facebook. Nele, defende que a gestão sob responsabilidade do município é um desafio, mas será benéfico para toda a cidade.

“Os recursos (com arrecadação dos tíquetes) ficarão para a cidade. Junto disso, vamos buscar software para cobrança da tarifa e que será moderno e que debite o valor do tíquete automaticamente”, disse Pedrinho.

No mesmo vídeo, ele fala sobre a polêmica do uso de guardas municipais para a fiscalização e citou três motivos. “A guarda sempre será guarda municipal e estará nas ruas do comércio para garantir a segurança. O guarda é agente fiscalizador do trânsito e que garante a segurança do mesmo. Assim, ele fará também acompanhamento e fiscalização da zona azul”, explica.

Pedrinho também garantiu que nenhum guarda municipal será retirado da sua função na área da segurança pública e confirma contratação de 20 novos guardas, que passaram em concurso público realizado há dois anos.

Sobre a cobrança da tarifa de uma hora, explicou decisão em manter a que era cobrada pela Estapar/Hora Park (R$ 1). “Havíamos conversado e sugerido que o preço que seria aplicado era semelhante ao cobrado em cidades vizinhas como Leme. Mas decidimos manter o preço de R$ 1 com apoio dos vereadores. Vamos conseguir fazer pagamentos e garantir acesso das vagas da região central para todos. O desafio em assumir a responsabilidade é grande, mas em um ano e com a porcentagem que ficará para o comércio, muita coisa vai melhorar”, finaliza.

Projeto da Prefeitura para zona azul

Valores

30 minutos: R$ 0,50

1 hora: R$ 1,00

2 horas: R$ 1,50

Notificação

Tolerância de 10 minutos para o motorista e a placa do veículo será cadastrada no sistema. Caso pague no período de 10 minutos, a autuação será excluída. Se o usuário não pagar a tarifa em 10 minutos, terá dentro desses 10 minutos a oportunidade para regularizar a situação e a exclusão automática da autuação. Caso o motorista seja autuado e não regularize a situação dentro dos 10 minutos, ainda assim, terá até 2 horas ou até o fim do dia para regularizar em pontos específicos, pagando uma multa de valor ainda ser definido.

Fonte: Prefeitura de Araras