Pedrinho perde recurso em SP e tem que recorrer ao TSE

O candidato a prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) perdeu por unanimidade recurso julgado na última segunda-feira (10) no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) e continua com registro de candidatura indeferido. Inicialmente o juiz eleitoral de Araras, Rafael Pavan Filgueira, negou seu registro em Araras.

Pouco antes das 17h30 desta segunda-feira (10), o Tribunal divulgou junto ao processo de Pedrinho que o acórdão negou provimento ao recurso, oficializando a decisão.

Com essa decisão do Tribunal paulista, Pedrinho tem como última esperança a decisão a seu favor no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de Brasília. Enquanto isso, o juiz eleitoral local não pode proclamar nenhum vencedor da eleição de 2 de outubro. Caso Pedrinho perca novamente em Brasília, uma nova eleição deverá ser marcada para ocorrer em Araras.

Tribuna apurou que durante o julgamento do TRE-SP, a relatora do caso, desembargadora Marli Marques Ferreira, teria até concordado, em certa medida, com a sustentação oral feita pelos advogados do tucano, mas teria se colocado em compasso de espera em relação à decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) em casos como os de Pedrinho. Ou seja, ela alegou que não poderia se posicionar contra um entendimento adotado atualmente, e por isso negou o pedido feito em recurso.

Como a relatora só citou a questão dos três anos de elegibilidade, mas não se pronunciou sobre a elegibilidade após o prazo de oito anos – em resumo, o que se chama de elegibilidade superveniente – a defesa de Pedrinho entrará com embargos de declaração no tribunal paulista.

Depois disso, a defesa dele já aciona o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de Brasília, onde defende ter as maiores chances de vitória. Pedrinho Eliseu garantiu que nesses tribunais (TSE ou STF) terá vitória. O tucano estima que até o final de novembro (em pouco menos de dois meses) o caso dele já tenha uma decisão em Brasília.

Pedrinho voltou a falar que sempre se apegou a decisões de tribunais superiores. “Desde o início sempre falei que nos tribunais superiores que ia conseguir meu registro”, conta ele, que garante: “estou certo que vou assumir”.

Ele ainda reforçou que tem certeza que o caso dele será julgado, pelo TSE, antes da diplomação (prevista para meados de dezembro). Hoje são 175 processos que devem ser julgados até o fim de novembro pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O tucano garante que vários tribunais já entenderam que nos casos como o dele a sentença prevê três anos, e não oito de inelegibilidade. No julgamento dele a relatora do TRE-SP disse ser injusto o que acontece com o candidato, mas como houve já entendimento de que a lei que aumentou os prazos de inelegibilidade seria legal (e tal entendimento, oficialmente, não foi mudado), embora a própria relatora achasse injusta a punição, Marli Marques Ferreira entendeu que o Tribunal paulista não poderia adotar decisão diversa.

Pedrinho ainda fez questão de reforçar que “quem garantiria o registro de sua candidatura” seriam tribunais superiores. “Claro que eu gostaria que resolvesse em São Paulo, mas a segurança é que ocorresse em Brasília”, reforçou, se baseando em decisões do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do STF (supremo Tribunal Federal).

Pedrinho ainda cravou à Tribuna que o próprio TSE já tem tese de que ainda que sejam oito anos de inelegibilidade, desde que o candidato estivesse elegível na diplomação, ele poderia ser eleito.

TSE adota entendimento sobre recursos de registro de candidatura

De acordo com decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), “fica prejudicado o recurso que trata de registro de candidatura de quem, na eleição majoritária (prefeito), obteve número de votos, nulos, insuficientes para alcançar o primeiro lugar, ou que, somados a outros votos nulos, não ultrapasse o percentual de 50% previsto no artigo 224 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65)”.

Ou seja, o Tribunal Superior decidiu dar prioridade a casos em que o candidato mais votado está sem registro de candidatura – como se enquadra Pedrinho Eliseu. O julgamento de recurso dos candidatos sem registro, mas que não estão entre os mais votados para prefeito, perde sentido.

Este foi o entendimento unânime do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao julgar, na sessão da última quinta-feira (6), prejudicado recurso apresentado por Gervásio Uhlmann, candidato a prefeito em Itaiópolis (SC) nestas eleições, que ficou em terceiro lugar na disputa.

Segundo o TSE, “o artigo 224 do Código estabelece que, se a nulidade de votos atingir mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais, ou do município nas eleições municipais, serão julgadas prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição, dentro do prazo de 20 a 40 dias”.

Ao julgar prejudicado o recurso, o relator, ministro Henrique Neves, informou que, no caso específico, o candidato ficou em terceiro lugar para prefeito, enquanto o primeiro colocado recebeu 60,65% dos votos válidos. “Os votos obtidos pelo terceiro colocado não trazem nenhum reflexo para a eleição. Se esse recurso fosse provido ou desprovido, a consequência é que o candidato que está eleito se elegeria por 60,65% ou 51,57% dos votos válidos. Em qualquer das hipóteses, acima de 50%”, disse o ministro.

Na sessão, o Plenário definiu que, a partir deste julgamento, o ministro que receber o primeiro caso de um município referente às eleições de 2016 será, por prevenção, o relator dos demais processos que chegarem ao TSE relacionados ao mesmo município. A decisão foi tomada pelo Colegiado ao analisar questão de ordem levantada pelo ministro Henrique Neves, que sugeriu que a Corte Eleitoral adotasse posicionamento neste sentido, de acordo com a regra do artigo 260 do Código Eleitoral.