Pedrinho oficializa secretários; Educação segue pendente e Corte acumula Jurídico e Fazenda

Esperado para a quarta-feira (28), o anúncio dos novos secretários municipais, feito pela equipe de Pedrinho Eliseu (PSDB), acabou acontecendo somente na sexta-feira (30)....

Esperado para a quarta-feira (28), o anúncio dos novos secretários municipais, feito pela equipe de Pedrinho Eliseu (PSDB), acabou acontecendo somente na sexta-feira (30). Mesmo assim, dois nomes ficaram pendentes, os próximos secretários da Fazenda e da Educação.

Para a Fazenda, Pedrinho irá colocar, interinamente, o advogado José Luiz Corte, que também já é o titular da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Já na Educação, Pedrinho ainda não fechou um nome.

Após a oficialização dos nomes, todos os citados pela Tribuna na quinta-feira (29) acabaram confirmados.

O nome de Murilo Ortiz chegou a ser cotado para Secretaria da Fazenda, mas nas últimas semanas Ortiz teria decidido recusar o convite para assumir a pasta por questões particulares.

Os novos secretários assumem os postos na próxima segunda-feira (2 de janeiro), mas ainda há mistério se a pasta da Educação terá um nome interino, definitivo, ou o cargo ficará vago por alguns dias. (DS)

Novos secretários municipais:

Sonia Cerri Antigo

Chefe de Gabinete

Sonia Regina Cerri Antigo é formada em Pedagogia pela Universidade Moura Lacerda (Ribeirão Preto/SP) e funcionária pública municipal aposentada; ela já foi Chefe de Gabinete de 1997 a 2000 (gestão de Warley Colombini)

Edson Luzetti

Governo

Empresário, com formação em Administração e Gestão Empresarial e Enfermeiro Médico Cirúrgico, Luzetti tem experiência Área Pública e já foi Secretário Municipal de Administração; Presidente do TCA e no mandato de Pedro Eliseu Sobrinho, acumulou vários cargos nas secretarias de Saúde, Agricultura, Esportes e Habitação

José Luiz Corte

Assuntos Jurídicos e Fazenda (interinamente)

Formando em Direito e também com formação profissional noutras áreas, Corte atuou como Analista de Sistemas, Professor de Linguagem de Programação, Administrador de Empresas e Advogado. Na área pública foi assessor jurídico da Prefeitura, Secretário de Assuntos Jurídicos e Diretor Jurídico da Câmara Municipal

Bruno Roza

Administração

Bruno Roza tem 28 anos, é bacharel em direito pela Unar e especialista em gestão pública pela Ufscar. Exerce desde janeiro de 2013 a função de chefe de gabinete da vereadora Anete Casagrande. É vice-presidente da executiva do PSDB de Araras

Paulo Bertolini

Planejamento, Gestão e Mobilidade

Paulo Bertolini é Arquiteto e Urbanista formado pela Universidade Metodista de Piracicaba e comanda escritório próprio da área. Ele atua há mais de 15 anos em Araras e região na iniciativa privada, nas áreas de projetos residenciais, comerciais e industriais

Douglas Gonzaga

Comunicação Social

Tem 53 anos, cursou a Faculdade de Comunicação Social Fundação Cásper Líbero; graduação em Jornalismo com especialização em Rádio e TV. Passagem por rádios e TVs (Bandeirantes, Globo, Cultura, Record e SBT) e foi assessor na Assembléia Legislativa

Celso Canassa

Desenvolvimento Urbano e Obras

Tem 53 anos, Técnico em Edificação Civil pela Etec Pref. Alberto Feres; Tecnólogo em Edificação Civil pela Unicamp/Limeira e Engenheiro Civil formado pela Escola de Engenharia de Piracicaba é engenheiro e ex-secretário de Obras de Araras

Carlos Cerri Júnior

Serviços Públicos

Cerri tem 50 anos de idade e é formado pela Uniararas em Tecnologia em Gestão e Saneamento Ambiental com pós-graduação em Planejamento Ambiental. Trabalhou por 14 anos na Nestlé na área de Qualidade e Meio Ambiente e comandou o Saema por três vezes como Presidente; ele já foi Secretário de Serviços Públicos e é presidente do PMDB de Araras

Moisés Furlan

Segurança Pública

Moisés Furlan tem 33 anos e advogado desde 2010. Foi coordenador do curso de formação continuada dos Guardas Municipais de Araras, ano de 2009; chefe administrativo da Secretaria de Segurança Pública em 2009 e 2010 e Guarda Municipal de Araras de 2004 a 2009

Marcelo Franchozza

Cultura

João Marcelo Franchozza é empresário do setor de radiodifusão e também radialista, foi coordenador e diretor artístico da Rádio Clube Ararense e da Tropical FM; integrou a diretoria da CDL Araras e foi Secretário Municipal de Comunicação Social do primeiro governo de Pedrinho Eliseu

Ricardo Franco

Habitação

Ricardo Franco é advogado, já exerceu cargo no Jurídico da Prefeitura nos anos de 1993/94; foi diretor da Guarda Municipal em 1997 e 1998 e Secretário Municipal da Segurança e Defesa Civil em 1999/2000, além de ter se elegido vereador duas vezes: 2001/2004 e 2005/2008. Franco chegou a ser estagiário da Emhaba em 1990, setor agora comandado por ele

Felipe Castro

Desenvolvimento Econômico

Felipe Castro tem 37 anos e é advogado formado em Direito em 2002 na Faculdade de Direito de Leme e pós-graduado em Direito Notarial e Registral pela Faculdade Damásio em 2008; com passagens em cartórios de Araras, Sumaré e Cordeirópolis, além de advogar em áreas distintas

Roanita Bergamin

Ação e Inclusão Social

Roanita é formada em Geografia e História, pós-graduada em Ciências Sociais e Ciência Política do Brasil. Tem experiência como gestora na Secretaria Estadual de Educação, coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental e Ensino Médio e gestora da Secretaria de Ação e Inclusão Social em 2009 (administração de Pedrinho Eliseu)

Luiz Emílio Salomé

Saúde

O novo vice-prefeito Luiz Emílio Salomé tem 45 anos e é graduado em Medicina pela Universidade de Alfenas/MG; especializado em Cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo e em Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista pelo Hospital Bandeirantes de São Paulo. Atua como cardiologista na rede pública municipal desde 2006

Douglas Marcuci

Esporte

Douglas Marcucci é educador físico, árbitro profissional da FPF (Federação Paulista de Futebol) desde 1999. Formado pelo Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, atuou em 2012 como vereador na Câmara Municipal pelo PHS e foi coordenador e treinador dentro da Secretaria de Esportes da Prefeitura de 1996 a 2005; em 2009 foi Secretário Municipal de Esportes

Rubens Franco Jr.

Presidente do Saema

Rubens Franco tem formação acadêmica na área de Biomédicas e é Graduado pela Uniararas. Também tem formação em Direito pela Unimep e tem experiência no Setor Público na Prefeitura de Araras, onde já foi Chefe de Gabinete de Pedrinho Eliseu em 2009

Élcio Rodrigues Jr.

Presidente do TCA

Élcio Rodrigues é licenciado em Educação Física e Bacharel em Administração pela Uniararas e tem MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades pelo Centro Universitário Internacional/Uninter; ele já foi guarda municipal e é professor de educação física da rede municipal de ensino