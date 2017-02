Pedrinho finaliza primeiro escalão indicando Martini

Com um rearranjo interno, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) encerrou as nomeações de seu primeiro escalão um mês e meio após ter assumido o...

Com um rearranjo interno, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) encerrou as nomeações de seu primeiro escalão um mês e meio após ter assumido o cargo de chefe do Executivo com a indicação do advogado José Carlos Martini Junior, 38 anos, como o novo secretário municipal de Assuntos Jurídicos. O nome foi confirmado oficialmente pelo prefeito Pedrinho Eliseu na última terça-feira (14), em seu gabinete, mas o acordo já estava costurado ao menos desde segunda-feira (13).

O cargo de secretário de Assuntos Jurídicos era ocupado por José Luiz Corte, que também acumula desde o inicio do governo atual o cargo de secretário de Fazenda. A ideia inicial de Pedrinho era que Corte assumisse a Fazenda até que outro nome fosse colocado no cargo em definitivo, mas como o prefeito não conseguiu encontrar um nome considerado ideal para assumir a Fazenda, Corte agora assume definitivamente essa função, e deixa então a pasta dos Assuntos Jurídicos, que ficam a cargo de Martini.

Para que Martini assumisse cargo na Prefeitura, contudo, ele teve que deixar o posto ocupado até o início da semana na Câmara Municipal. Martini estava no comando Jurídico da Casa Legislativa desde o início do ano, mas com o convite feito por Pedrinho, assume agora a Secretaria da área na Prefeitura. Com isso, o cargo até então ocupado por ele na Câmara – de Diretor Legislativo – passa para o advogado Antônio Martins Ferreira Junior.

Martini já chegou a passar pela administração municipal e foi diretor jurídico na administração do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT).

O advogado explicou que passa agora a ter função para que os projetos do Executivo sejam elaborados corretamente, de forma técnica. “Nosso trabalho se resume em dar andamento aos processos e projetos de leis que chegarem a Prefeitura, além de orientar os demais secretários e atender as demandas que se apresentarem ao município. Esse é um grande desafio da minha carreia jurídica. Espero cumprir essa missão que me foi dada pelo prefeito Pedrinho Eliseu”, pontuou o novo secretário de Assuntos Jurídicos.

O novo secretário

O advogado José Carlos Martini Junior, 38 anos, novo secretário municipal de Assuntos Jurídicos, já trabalhava junto ao Poder Público há algum tempo. Ele ocupava o cargo de Diretor Legislativo da Câmara Municipal desde o início do ano. “Mesmo em tão pouco tempo de trabalho o meu aprendizado na Câmara Municipal foi muito grande. Mas a vida segue com novos desafios e espero desenvolver meu trabalho com o mesmo empenho agora na Prefeitura”, chegou a citar.

Até o ano passado Martini foi diretor presidente do Lemeprev (Regime Próprio de Previdência do Município de Leme), uma instituição ligada à administração municipal de Leme, por indicação do ex-prefeito daquela cidade Paulo Blascke (PT).

Martini também teve cargos no governo de Nelson Brambilla (PT) em Araras, e chegou a ser funcionário comissionado do governo anterior na área jurídica.

Ele se aproximou do ex-prefeito e do ex-vice-prefeito, Carlos Alberto Jacovetti, quando atuou em disputas judiciais envolvendo ambos, referente a disputa eleitoral de 2012.

Curiosamente Martini defendeu, naquela época, Brambilla e Jacovetti numa eleição em que se disputava a Prefeitura entre esse grupo político e o de Pedrinho Eliseu (PSDB), que impedido de disputar o pleito, viu a esposa Gabi Eliseu tentar o cargo. Na época a coligação ligada ao grupo do atual prefeito entrou com várias ações objetivando, primeiramente, impedir o registro das candidaturas de Brambilla e Jacovetti. “Foi um período de muita luta, mas também de bastante aprendizado, sendo muito gratificante, ao final de tudo, ver que o Dr. Brambilla e o Jacovetti venceram as eleições nas urnas e que conseguimos vencer também na esfera judicial para mantê-los nos cargos para os quais foram legitimamente eleitos”, chegou a declarar Martini na época, à Tribuna.

Segundo a Prefeitura, Martini conta com experiência nos Poderes Executivo e Legislativo de Araras, é formado em Direito e possui pós-graduação em Direito Processual Civil.