Pedrinho está dentre ‘mais votados, mas indeferidos’

Levantamento realizado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mostra que considerando todas as cidades do Estado de São Paulo, em 24 delas os candidatos mais...

Levantamento realizado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mostra que considerando todas as cidades do Estado de São Paulo, em 24 delas os candidatos mais votados para prefeito não tinham registro de candidatura no dia das eleições.

É o caso de Araras, em que Pedrinho Eliseu (PSDB) teve ampla votação, mas no dia do pleito ainda não tinha em mãos o registro de candidatura, seguindo com recurso junto ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral).

Em todo o Brasil, 145 candidatos foram os mais votados para prefeito, mas concorreram com seus registros de candidatura indeferidos com recursos a espera de julgamento na Justiça Eleitoral.

Até a última semana cinco desses recursos já haviam chegado ao TSE, provenientes de Itatinga e Quatá, em São Paulo, Aiuaba, no Ceará, Dom Pedro, no Maranhão, Calçoene, no Amapá.

O TSE explica que, seguindo a legislação eleitoral, “os candidatos com registros indeferidos e que apresentaram recurso puderam realizar todos os atos de campanha e tiveram o nome e número nas urnas eletrônicas na circunscrição onde concorreram”. Mesmo assim os votos deles só poderão ser computados se a Justiça Eleitoral deferir o registro da candidatura Isso pode ocorrer em alguns casos já na chamada ‘segunda instância’, ou seja, nos Tribunais Regionais. Nenhum dos municípios nessa situação tem mais de 200 mil eleitores, e por isso em nenhum município que vai ocorrer segundo turno essa situação ocorre.

“São Paulo e Minas Gerais são os estados com o maior número de candidatos mais votados a prefeito com registro indeferido, cada um com 24. Em seguida vem o Paraná, com 17 candidatos nessa situação, Bahia, com 12, e Rio de Janeiro, com dez candidatos”, explica nota do TSE.

O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, fez um balanço das eleições no domingo (2), e informou que o Tribunal Eleitoral “dará prioridade aos casos de indeferimento de registro que possam alterar o resultado das eleições majoritárias”, ou seja, nas eleições para prefeito. (Com informações do TSE)

Mais votados sem registro em SP