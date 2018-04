Pedrinho espera placar desfavorável no TSE, mas mantém confiança em seguir no cargo

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) tem se mantido reservado em relação à possibilidade de que o TSE derrube seu registro de candidatura e ainda...

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) tem se mantido reservado em relação à possibilidade de que o TSE derrube seu registro de candidatura e ainda que determine novas eleições em Araras. Porém ele mesmo já conta com uma derrota dentro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que vai julgar o caso do registro de candidatura do prefeito nesta quinta-feira (19). “Minhas perspectivas no TSE são mínimas”, admite o prefeito em entrevista exclusiva à Tribuna, para completar: “o assunto não se encerra com isso”.

Pela primeira vez Eliseu admite que nem espera vencer no julgamento marcado para esta quinta-feira, mas o prefeito rechaça que isso seja sinal que deve deixar o cargo. Pelo contrário, Pedrinho ainda se mostra bastante confiante com base em outras decisões que permitiriam que ele se mantenha no cargo ou, na pior das hipóteses, permitiriam que ele participasse de uma eleição suplementar ainda esse ano.

A plena confiança de Eliseu de que ele deve continuar à frente da administração municipal é baseado num entendimento de que uma derrota no TSE não acaba com seu mandato e nem com sua possibilidade de até ser reeleito, se a Justiça acabar exigindo uma nova eleição – possibilidade hoje não comentada pelos correligionários do prefeito.

Isso porque no caso de derrota no Tribunal Eleitoral, há entendimentos do grupo ligado ao prefeito e advogados que cuidam do caso de que, se houver necessidade, recursos podem mesmo garantir o prefeito no cargo.

A derrota da tese de Pedrinho no STF (Supremo Tribunal Federal), por exemplo, e eventual derrota no TSE, não são vistas como totalmente negativas, já que até ministros que votaram pela inelegibilidade entenderam, em outros julgados do TSE, que o candidato que estava inelegível nas eleições municipais de 2016 (como se entendeu que Pedrinho estava) hoje está plenamente habilitado. Num dos acórdãos de 2016, cujo o redator foi Luiz Fux – um dos que foram determinantes para a tese da inelegibilidade em 2016 – o próprio texto assinado por Fux aponta que “o indeferimento do registro de candidatura do recorrente não obstará sua ulterior participação na eleição suplementar”, ou seja, há entendimentos de que na hipótese mais negativa possível ao prefeito Pedrinho Eliseu, ele poderia, de fato, participar de uma nova eleição.

O assunto, contudo, ainda causa expectativa, já que ainda se aguarda se o TSE vai deixar explícito nos acórdãos de casos similares, decididos nos últimos dias, a possibilidade dos que estavam impedidos em 2016 participarem do novo pleito, assim como constou em acórdãos anteriores.