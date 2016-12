Pedrinho espera decisão do TSE repercutir em seu caso

O grupo de Pedrinho Eliseu (PSDB) aguardava com grande expectativa o julgamento de um caso, bastante similar ao dele, no TSE (Tribunal Superior Eleitoral),...

O grupo de Pedrinho Eliseu (PSDB) aguardava com grande expectativa o julgamento de um caso, bastante similar ao dele, no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), marcado inicialmente para a terça-feira (13). O caso acabou não sendo julgado na terça e estava marcado então para a noite de quarta-feira (14). Contudo, até o fechamento desta edição, o caso tinha ficado para ser decidido posteriormente, provavelmente nesta quinta-feira.

Pedrinho não espera mais que seu caso seja levado a julgamento no plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A expectativa do grupo tucano é que haja uma decisão que conceda definitivamente o registro de candidatura em caso similar ao dele (que ia a julgamento na quarta-feira), e que então essa decisão sirva de base para que o juiz que cuida do caso de Pedrinho no TSE, ministro Herman Benjamin, conceda a chamada decisão monocrática.

As decisões monocráticas consistem em decisões finais em um processo, tomadas por um juiz ou, no caso dos tribunais superiores, por um ministro. Os casos decididos nas instâncias superiores monocraticamente podem ser nos casos que contrariam a jurisprudência predominante no Tribunal. Como a decisão de plenário, esperada para basear as decisões monocráticas, seria favorável ao caso similar ao de Pedrinho, haveria então uma decisão que criaria similar jurisprudência no TSE. Com isso Herman Benjamin não precisaria sequer levar o caso ao plenário e poderia decidir a favor do tucano sozinho.

Até o fechamento desta edição, contudo, o julgamento do caso esperado pelos tucanos em Araras não havia ocorrido. Ainda assim já havia manifestação de ministros favoráveis a tese de que os condenados na alínea referida não poderiam ficar inelegíveis por 8 anos, e sim pelos 3 anos previstos inicialmente. O ministro Luis Fux, contudo, se mostrou aparentemente favorável a se manter os 8 anos de inelegibilidade.

Se a tese dos 3 anos de inelegibilidade for a vitoriosa, Pedrinho teria de fato grande chance de ter seu recurso votado favoravelmente. Contudo, sustentada a tese de Fux, Pedrinho sairia derrotado.

Como um dos ministros pediu vista ao processo para apresentá-lo novamente depois, a decisão deve ficar mesmo para quinta ou sexta-feira ainda desta semana.

Vale lembrar que a Justiça Eleitoral de Araras marcou para a próxima segunda-feira (19) a solenidade de diplomação dos eleitos na eleição deste ano, na Câmara Municipal. Os 11 vereadores eleitos já têm a certeza de suas diplomações, enquanto Pedrinho ainda está na expectativa para seu caso ser resolvido positivamente até amanhã para poder também ser diplomado na segunda-feira próxima.