Pedrinho Eliseu tenta recurso no Supremo para não deixar o cargo

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) já tenta um dos últimos recursos para evitar que tenha que sair do cargo de prefeito de Araras e seguir o que determinou o acórdão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A ação do prefeito foi protocolada no último sábado (12) junto ao STF (Supremo Tribunal Federal) e se resume a uma tutela provisória – ou seja, grosso modo a um pedido de liminar.

Tribuna não teve acesso a detalhes do pedido de liminar, mas já se esperava que o prefeito tentasse impetrar recurso na corte máxima do país para que não seja afastado da administração da cidade.

Conforme Tribuna apurou, Pedrinho tenta se manter no cargo com a decisão liminar, já que se um ministro do STF entender que ainda pendem questões sobre o caso, Eliseu permaneceria na mesma função mesmo sem ter o chamado registro de candidatura. O pedido é contra o Ministério Público de São Paulo, já que foi o órgão jurisdicional que pediu a não concessão de registro ao prefeito ainda no ano de 2016.

O caso ainda não foi analisado pelo STF, mas a tendência é que a liminar seja avaliada por um único ministro – a ser escolhido por sorteio.