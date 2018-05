Pedrinho Eliseu é notificado e deixa o cargo de prefeito

O prefeito Pedrinho Eliseu foi notificado há alguns minutos e deixou o cargo junto com o vice. Assume o cargo interinamente Carlos Alberto Jacovetti,...

O prefeito Pedrinho Eliseu foi notificado há alguns minutos e deixou o cargo junto com o vice. Assume o cargo interinamente Carlos Alberto Jacovetti, até que sejam realizadas novas eleições.

A notificação aconteceu apenas na noite desta sexta-feira e Pedrinho já não responde mais como prefeito da cidade.

Carlos Jacovetti já é o prefeito interino. Mas ele deve assumir formalmente o posto, de forma solene, somente na segunda-feira.

Pedro Eliseu Filho (PSDB) deixou o cargo de prefeito no final do dia. A informação foi confirmada por membros do primeiro escalão do governo, cuja gestão é interrompida pouco mais de 14 meses depois de seu início.

A notificação judicial teria sido entregue no Gabinete por volta de 18h30 e, com a medida, o próximo na linha sucessória para assumir a administração municipal é Carlos Alberto Jacovetti (Rede), vereador e atualmente presidente da Câmara.

Jacovetti, que fica no cargo até que ocorra eleição suplementar em Araras, era, até pouco tempo atrás, vice-presidente do Legislativo, mas assumiu a presidência por conta do afastamento de Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), que por sua vez, é pai do agora ex-prefeito.

A saída de Pedrinho do cargo era tida como certa, após a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que recentemente, decidiu pela inelegibilidade de oito anos, no caso dele, a contar desde 2008, quando ele teve seu registro de candidatura cassado por abuso de poder econômico e uso ilegal de meio de comunicação. O prazo entendido pelo TSE, vale lembrar, por poucos dias, não havia sido cumprido quando do pedido de registro de candidatura de Pedrinho a prefeito em 2016. O Ministério Público, de ofício, pediu a impugnação de seu registro e ele foi para as urnas, obteve o maior número de votos e depois assumiu amparado por recurso e liminar.

