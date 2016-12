Pedrinho Eliseu consegue liminar no TSE para ser empossado prefeito

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Gilmar Mendes, concedeu na noite de hoje, terça-feira (27), liminar requerida por Pedrinho Eliseu (PSDB) para...

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Gilmar Mendes, concedeu na noite de hoje, terça-feira (27), liminar requerida por Pedrinho Eliseu (PSDB) para que ele assuma a cadeira de prefeito em 1º de janeiro de 2017. Com efeitos imediatos, a liminar coloca Pedrinho no posto de prefeito e Luiz Emílio Salomé (PSDB) no posto de vice na data, ou seja, ele deverá ser diplomado prefeito para assumir o cargo já no domingo, dia 1º de janeiro.

Com isso houve clima de festa no escritório do tucano, localizado na região central de Araras. A rua José Bonifácio recebeu diversos correligionários de Pedrinho. Fogos de artifício chegaram a ser ouvidos por volta das 19h30, quando a decisão foi publicada e ficou disponível eletronicamente.

Pedrinho chegou a comentar a decisão agora a noite. Ele explicou à Tribuna que há duas teses em questão, e uma delas, por ser tema de discussão constitucional, está atrelada à discussão de um processo no STF (Supremo Tribunal Federal). Neste processo – que começou a ser julgado, mas está travado no STF devido a um pedido de vista do Ministro Luis Fux – alguns ministros até iniciaram a votação entendendo que os condenados a três anos de inelegibilidade não poderiam ficar impedidos por oito anos de serem eleitos (um caso idêntico ao dele). Como esse caso ainda não teve sua votação concluída no STF, Gilmar Mendes entendeu que os mais votados a prefeito devem ficar no cargo até que a matéria seja concluída.

Pedrinho admitiu que já previa ingressar com a liminar se houvesse derrota no TSE. Na mesma semana liminares a outros candidatos em situação similar à dele foram concedidas, o que animou o grupo. Ele conta que já sabia desde o final da semana passada que a liminar do caso dele estava praticamente finalizada e tinha parecer favorável de Gilmar Mendes, mas esperou oficialização para comemorar com o grupo – o que ocorreu somente nesta terça.

A liminar concedida a Pedrinho para assumir o cargo de prefeito decorre de “pedido de tutela de urgência, com pedido de liminar” elaborada por Pedrinho para “suspender efeitos da decisão que negou seguimento a recurso especial e manteve indeferido o seu pedido de registro de candidatura ao cargo de prefeito do Município de Araras/SP, nas eleições de 2016”.

Gilmar Mendes, em ato como presidente do TSE, pontuou que “considerando a necessária conclusão do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida sobre o tema pelo STF, bem como a imperiosa necessidade de evitar gastos de recursos públicos com a realização de eleições suplementares possivelmente inúteis, caso prevaleça a tese dos candidatos eleitos”, a melhor decisão era colocar Pedrinho no cargo de prefeito.

Mendes explicou que no caso concreto, o candidato (Pedrinho) foi condenado, em ação transitada em julgado, ao prazo de inelegibilidade de três anos contados da eleição de 2008. “Agora, nas eleições de 2016, o relator, aplicando a jurisprudência do TSE, entendeu possível, sem ofensa à coisa julgada, à segurança jurídica e ao princípio geral de direito ne bis in idem, a aplicação do novo prazo de oito anos de inelegibilidade”. Mas Gilmar decidiu que como o caso poderia ter novo desfecho em julgamento no STF, ele não poderia deixar de conceder a liminar.

O ministro e presidente do TSE ainda explicou que mesmo tendo sido voto vencido no julgamento do tema – o que fundamentou a derrota de Pedrinho no Plenário do TSE, “a presente tutela de urgência transcende as partes do processo, mas revela-se uma decisão institucional do próprio TSE”. Para ele, com a existência de votos de Ministros do Supremo Tribunal Federal favoráveis à tese do candidato, a liminar deveria ser deferida “quando o tema já está com repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte”, ou seja, justamente porque essa discussão já chegou ao STF. Mendes ainda deixou claro que assim que o STF julgar a questão, ela repercutirá no caso de Pedrinho – seja favorável ou não.

Pedrinho ainda pontuou que até quinta-feira (29) deve anunciar os nomes dos seus novos secretários, e garantiu que vai telefonar para o prefeito Nelson Brambilla (PT) para tratar de assuntos mais iminentes à posse e transmissão do cargo.