Pedrinho consegue aprovação de todos projetos enviados à Câmara

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) tem se mostrado contente com a aprovação de todos os projetos de sua autoria enviados à Câmara. Mesmo não...

Compartilhe em suas redes sociais!

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) tem se mostrado contente com a aprovação de todos os projetos de sua autoria enviados à Câmara. Mesmo não tendo a seu lado todos os vereadores, o prefeito tem conseguido o aval da Casa de Leis em todas as propostas que envia aos vereadores.

Apesar de nomes como Romildo Borelli (PSD) e Deise Olímpio (PSC) não se declararem como integrantes da base de apoio a Pedrinho, e mesmo com Francisco Nucci (PR) exercendo papel de oposição ao governo na Casa, todos os projetos enviados por Pedrinho foram aprovados, inclusive com os votos dos citados. Segundo o próprio Pedrinho estimou no Programa do Prefeito na semana passada (transmitido pelas Rádios Clube e Tropical), ele conseguiu os 11 votos de todos os vereadores nas propostas que enviou.

A interlocutores Pedrinho estima que a estratégia que tem dado o resultado de unanimidade favorável a suas propostas decorre de um diálogo entre os Poderes Executivo e Legislativo. Isso porque, antes mesmo de enviar projetos de Lei considerados importantes à Câmara, o prefeito tem buscado ouvir os vereadores e moldar os projetos de modo que não exista divergências substanciais.

Esse debate aconteceu, por exemplo, na véspera da votação da Câmara sobre a implementação do sistema municipal para a zona azul. Em abril Pedrinho foi até à Câmara e explicou aos vereadores qual sua pretensão com o projeto – que acabou aprovado unanimemente na Casa.

Ainda não se sabe qual seria a postura do prefeito caso precise enviar à Câmara projetos mais polêmicos ou impopulares – no governo atual nenhum dos projetos enviados pelo Poder Executivo à Câmara tinha tais características.

O prefeito, na tentativa de aproximação com o Legislativo, também tem convidado os edis a participarem dos anúncios na Prefeitura – na sexta-feira (2), por exemplo, parte dos vereadores esteve presente no anúncio das novidades do Festival Café e Chocolate e Arraiá na Praça – essa prática, contudo, já era adotada noutros governos.

Outro exemplo dessa tentativa de aproximação ocorreu já em maio. Pedrinho esteve em sessão ordinária da Câmara e entregou aos vereadores o Projeto de Lei que cria o Profima (Programa de Fomento de Investimentos do Município de Araras), uma proposta de modernização do Prodeia (Programa de Desenvolvimento Econômico Integrado de Araras). Ele chegou a falar na Tribuna da Câmara Municipal.

Pedrinho tem ainda convidado vereadores a participarem de seu programa semanal, o Programa do Prefeito, nas Rádios Clube e Tropical. O prefeito garantiu que vai chamar todos os vereadores para o programa. Durante o Programa do prefeito, Pedrinho tem dado espaço para que os vereadores falem dos próprios projetos, reforçando tentativa de atender as demandas de todos.