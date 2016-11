Pedrinho começa a montar governo e a analisar contratos vigentes

Com a pretensão já de assumir a Prefeitura no início de janeiro, Pedrinho Eliseu (PSDB) já tem se movimentado para montar equipe de governo...

Com a pretensão já de assumir a Prefeitura no início de janeiro, Pedrinho Eliseu (PSDB) já tem se movimentado para montar equipe de governo e de transição. Além disso, pessoas próximas a Pedrinho confirmaram à Tribuna que ele tem consultado praticamente todos os contratos em vigência entre Prefeitura e fornecedores para manter o funcionamento dos serviços no início de sua gestão.

O pretenso novo prefeito ainda quer se inteirar sobre ocupação de cargos em comissão, dívidas, dentre outros aspectos da atrual administração. A ideia dele é assumir a Prefeitura totalmente inteirado sobre a situação, para dar andamento sem problemas.

O temor do grupo tucano é que Pedrinho assuma o governo em 1o de janeiro de 2017 e que algum contrato essencial esteja no fim, como por exemplo fornecimento de medicamentos, de cesta básica dos servidores municipais e até de alimentos.

Dentre os principais pedidos de Pedrinho, visando organização do próximo governo, estão controle de estoque de medicamentos e de materiais hospitalares, e ainda em que estágio está a implantação dos sistemas de informática da Prefeitura. O tucano requereu junto à administração de Nelson Brambilla (PT), de forma oficial, informações detalhadas sobre esses assuntos.

Ainda há pedidos de informações sobre localização de computadores conhecidos como ‘servidores’, que armazenam informações, sobre backups, método de acesso às dependências da Prefeitura, sistema de detecção de incêndios, acesso remoto a sistemas da Prefeitura, dentre outros.

Pedrinho ainda solicitou ao atual prefeito informações detalhadas sobre informatização de setores como orçamento, saúde, tesouraria, arrecadação, compras, almoxarifado, assistência social, ponto eletrônico, bancos de dados e até gerenciadores de emails.

“Estamos trabalhando na preparação do governo e essa equipe de transição está levantando os principais aspectos”, conta o próprio Pedrinho.

Conforme Tribuna apurou, até agora a equipe de transição de Pedrinho fez intenso levantamento de contratos vigentes, mas como em alguns aspectos não conseguiu localizar informações que considerava essenciais, a equipe dele protocolou três ofícios solicitando informações sobre alguns assuntos.

Com esses dados em mãos a equipe pretende elaborar relatórios para que Pedrinho, ao assumir (em janeiro de 2017, como pretende o grupo tucano) saiba exatamente quais contratos precisam ser renovados no início do ano quem vem e quais precisarão ser renovados posteriormente, dando um aspecto continuísta ao governo, sem interrupções em qualquer setor.

Situação de Pedrinho ainda segue indefinida

A situação de Pedrinho Eliseu ainda não foi definida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O caso dele chegou ao TSE após Pedrinho não conseguir o registro de candidatura na primeira instância, em Araras. Mesmo assim, como ele ainda tinha direito de recorrer da decisão local,Pedrinho concorreu ao cargo de prefeito, e foi o mais votado.

Para conseguir ser diplomado em dezembro e assumir a Prefeitura em 2017, Eliseu então recorreu ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo, mas acabou derrotado na chamada ‘segunda instância’.

Pedrinho então recorreu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), instância máxima eleitoral do país, mas o caso dele ainda não foi julgado. O relator do caso dele é o ministro Herman Benjamin. A expectativa do grupo dele é que justamente no TSE a vitória venha. Caso o TSE decida a favor de Pedrinho, ele será diplomado e assume normalmente. Caso ele perca no TSE, Pedrinho ainda poderia recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal), necessidade que o grupo dele acredita ser improvável.