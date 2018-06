Pedrão Eliseu é o novo prefeito de Araras

O presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), assumiu já nesta manhã a cadeira de prefeito de Araras. O pai do ex- prefeito Pedrinho...

O pai do ex- prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) soltou carta já nesta manhã e criticou a decisão da justiça. Além disso demonstrou que deve chamar o próprio filho para compor o governo. Ele ainda apontou entender que deve permanecer no cargo até o final do ano. Veja abaixo o comunicado.

Comunicado oficial do prefeito interino Pedrão Eliseu

“Em razão do encerramento de licença para tratar de assuntos particulares – sem remuneração – ao voltar à presidência da Câmara Municipal assumo nesta data as atribuições do cargo de Prefeito Municipal, segundo determina a Lei Orgânica do Município e por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz da 14ª. Zona Eleitoral.

É uma honra ser investido no cargo de Prefeito do Município de Araras, mas, mesmo respeitando a decisão da Justiça, continuo inconformado, como a maioria dos ararenses, com a decisão, de mais uma vez, pelos motivos de sempre, não permitir que o Prefeito duas vezes eleito pelo povo, continue o seu mandato.

Confiante, porém, no julgamento soberano do tempo e dos cidadãos de bem a respeito do ocorrido, me cabe afirmar neste momento que, com muito trabalho e experiência acumulada ao longo dos anos, darei seguimento ao que o Prefeito Pedrinho Eliseu deixou pronto ou em andamento, seguindo com o projeto nas mesmas linhas de atuação, porque Araras não pode parar.

Evidentemente, o pouco tempo disponível, as péssimas condições do país e os débitos com a Araprev (2014, 2015 e 2016) serão grandes dificuldades a serem enfrentadas, pelos danos causados ao caixa da prefeitura e à Administração Municipal em si. Contudo, conhecendo bem o que deve ser feito, durante os poucos mais de seis meses que teremos à frente, saberemos continuar consertando o que for possível e escolhendo as prioridades.

Exigirei, inclusive, de todos os colaboradores, o mesmo respeito com a causa e o interesse público, que sempre cobrei de mim mesmo.

Rogo, pois, à população, aos vereadores, imprensa, sociedade civil organizada, empresários, trabalhadores, autoridades eclesiásticas e lideranças políticas, que nos ajudem nessa importante jornada.

Agradeço ao Prefeito em exercício – Carlos Alberto Jacovetti – convidando-o a continuar ajudando a cidade agora no legislativo, na certeza de que deixou importante legado.

Agradeço, ainda, ao ex-Prefeito Pedro Eliseu Filho, a quem convidei para emprestar ao governo que se instala sua juventude, liderança e capacidade de trabalhar. O Pedrinho adquiriu grande experiência administrativa. Como conhece todas as ações em andamento na Prefeitura e onde estão os entraves da máquina, é peça fundamental para que as coisas saiam do papel no pouco tempo que teremos para o trabalho.

Agradeço, por fim, a todos os que atenderem a este chamado.

Agora, mais do que nunca, é hora da união de todos os grupos, em favor dos interesses de Araras.

Deus seja louvado!

Araras, 15 de junho de 2018.

Pedro Eliseu Sobrinho

Presidente da Câmara Municipal no exercício do cargo de Prefeito de Araras”