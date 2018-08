Pedrão Eliseu concorre a eleição suplementar

Grupo politico da família Eliseu deve confirmar neste domingo (19), o prefeito interino Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) como candidato a prefeito na eleição suplementar...

Grupo politico da família Eliseu deve confirmar neste domingo (19), o prefeito interino Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) como candidato a prefeito na eleição suplementar de 28 de outubro em Araras. O comerciante e atual presidente do Saema, Rubens Franco (DEM), é o mais cotado para ser o candidato a vice.

Favorito, Franco disputa vaga com a vereadora Anete Casagrande (PSDB), que conta com o apoio da velha guarda do partido e do alto escalão tucano, e com o atual secretário de Saúde e ex-vice-prefeito Luiz Emilio Salomé.

A convenção do Democratas, em conjunto com o PSDB, MDB, PHD, Rede e Solidariedade acontece no domingo a partir das 9h. O lançamento das candidaturas acontece no salão nobre da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil – subsede Araras), na Rua Louis Pasteur, 230, no Jardim Universitário.

Pedrão Eliseu governou Araras pela primeira vez de 1993 a 1996. Foi eleito vereador e assumiu a presidência da Câmara, em 2017. Atualmente afastado da Legislativo, ele exerce o cargo de prefeito interino, desde que o filho Pedrinho Eliseu (PSDB) foi afastado do cargo por decisão judicial.