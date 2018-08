Pedrão disputa suplementar ao lado de Junior Franco

O democrata Pedro Eliseu Sobrinho concorre às eleições suplementares de 28 de outubro, ao lado de Rubens Franco Júnior (Juninho Franco). O nome...

Compartilhe em suas redes sociais!

O democrata Pedro Eliseu Sobrinho concorre às eleições suplementares de 28 de outubro, ao lado de Rubens Franco Júnior (Juninho Franco). O nome do vice e atual presidente do Saema foi anunciado na convenção do partido na manhã de hoje (19).

Antes de Rubens, a vereadora Anete Casagrande (PSDB) chegou a ser convidada para ocupar a vaga na chapa, mas declinou o convite alegando que manteria seu mandato no Legislativo em respeito aos seus eleitores.

A candidatura do pai do tucano e ex-prefeito Pedrinho Eliseu (afastado por decisão judicial), é formada pela coligação DEM, PSDB, MDB, PHD, Rede e Solidariedade.

Pedrão Eliseu governou Araras pela primeira vez de 1993 a 1996. Foi eleito vereador e assumiu a presidência da Câmara nesta legislatura. Atualmente afastado da Legislativo, ele exerce o cargo de prefeito interino.