Pedestre morre atropelada em frente a Delegacia

Uma pedestre morreu atropelada no início da noite desta sexta-feira (8) na Avenida Dona Renata (Marginal), a poucos metros da Delegacia do Município, Jardim São João, zona norte. A ocorrência é atendida pela Polícia Militar e Guarda Municipal e as forças de segurança não divulgaram informações da identidade da mulher.

O local é preservado para perícia e chegada do IML (Instituto Médico Legal) de Limeira.

(Notícia em andamento)