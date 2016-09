Pedal Solidário vai arrecadar alimentos para entidades assistenciais

Uma ação esportiva e solidária vai arrecadar alimentos não perecíveis, leite e fralda geriátrica para entidades assistenciais da cidade. Organizado pelo Grupo de...

Uma ação esportiva e solidária vai arrecadar alimentos não perecíveis, leite e fralda geriátrica para entidades assistenciais da cidade. Organizado pelo Grupo de Desbravadores de Araras, o 1º Pedal Bruto da Solidariedade será realizado no dia 25 (domingo), com concentração a partir das 7h, na Associação Atlética Ararense.

O evento contará com a participação do ciclista Thiago Drews Elias (Bruto Drews), que fará palestra aos participantes, e terá percursos de 20 km e 40 km pela zona urbana e zona rural de Araras.

As inscrições gratuitas devem ser feitas no site www.apetonline.com.br e as doações, entregues no próprio dia do evento. A organização solicita a doação de um pacote de fralda geriátrica para quem vai participar apenas da palestra com o ciclista e 1 kg de alimento + 1 litro de leite para quem vai participar da palestra e do pedal. Os produtos serão trocados por números de inscrição, que serão utilizados no sorteio de brindes durante as atividades. Os 200 primeiros inscritos vão ganhar um adesivo do evento.

Os produtos arrecadados serão encaminhados à Adra (Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais), ao Asilo Nossa Senhora do Patrocínio, ao Projeto Abrigo (Centro Social e Educacional Romana Ometto), ao Fuss (Fundo Social de Solidariedade) e à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

“O Clube de Desbravadores tem como missão criar não apenas laços de amizades, mas também promover o amor ao próximo, divulgando-o entre famílias, desde as de alta condições financeiras até as mais carentes”, disse Tatiane Zaniboni, secretária e enfermeira do Clube de Desbravadores de Araras.

O Clube é vinculado à Igreja Adventista de Sétimo Dia e auxilia na realização de diversas ações sociais na cidade, como as campanhas do Agasalho, de Vacinação contra a Gripe e a de Combate ao Aedes aegypti.

O Pedal Bruto Solidário é realizado em parceria com a empresa AP&T Assessoria, Consultoria, Engenharia e Medicina do Trabalho e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 9 8823-9054.